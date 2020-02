«Keiner will heute einen Schuh tragen, wie zig andere»: Bei diesem Ostschweizer werden Turnschuhe zum Unikat Rapper, Disney-Figuren, Haustiere – Es gibt nichts, was der gebürtige Flawiler Sergio Baumann nicht auf Turnschuhe malt. Auch Prominente lassen sich vom Ostschweizer ein persönliches Stück herstellen.

Für 200 bis 500 Franken: Unter dem Künstlernamen Sirjoe fertigt Sergio Baumann aus gewöhnlichen Schuhen persönliche Einzelstücke. (Bild: Claudio Palthengi)

Ein weisser Turnschuh mit dem schwarz-weissen Abbild des bekannten US-Rappers 2Pac. Speziell würden einige sagen. Und doch verbirgt sich hinter dem Sujet viel mehr, als es auf den ersten Blick preisgibt. Betrachtet man es genauer, lassen sich die feinen Pinselstriche und Schattierungen erkennen. «Ich habe das alles von Hand gezeichnet. Den Schuh gibt es so kein zweites Mal», erklärt Sergio Baumann.

Noch heute ist der gebürtige Flawiler stolz über sein Erstlingswerk. Und nicht nur das, mit dem Bemalen des Turnschuhs konnte er vor rund einem Jahr den Grundstein für seinen derzeitigen Erfolg legen.

«Es muss nicht immer alles zusammenpassen»

Mit seinem langen Bart und den vielen Tattoos würde man bei Sergio Baumann eher einen Tätowierer vermuten. Dass sein Aussehen auf andere ruppig wirkt, hört er nicht zum ersten Mal. Doch er liebe Gegensätze. Er sagt:

«Es muss nicht immer alles zusammenpassen. Es ist viel interessanter, wenn dich Menschen überraschen. Wenn man auf den ersten Blick nicht gleich hinter die Fassade sieht.»

Es sei für ihn enorm spannend, wie die Leute reagieren, wenn sie zuerst seine filigranen Zeichnungen ansehen und anschliessend ihn.

Schon von klein auf hat das Zeichnen den gelernten Heizungsmonteur fasziniert und begleitet. Mal versuchte er sich mit der Spraydose, dann wiederum mit Bleistift oder Pinsel. «Sobald ich mich vor ein leeres Blatt Papier oder eine Leinwand setze, überkommt mich ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit», sagt er. Es fühle sich oft so an, als verliere er dann jegliche Kontrolle über sein Schaffen und die Kunst fliesse durch ihn direkt aufs Papier. «Unzählige Stunden sitze ich an meinen Projekten, dabei sind Raum und Zeit für mich nicht mehr greifbar.» Emotionen seien es denn auch, welche er mit seinen Werken transportieren will. «Dem Betrachter will ich einen unvergesslichen Moment schenken.»

Plötzlich wollte jeder einen bemalten Schuh

Seit Jahren fertigt der 33-Jährige nun privat Motive auf Leinwand, meist mit Kohle, Bleistift oder Pinsel. «Ich versuche ein Sujet so detailgetreu zu zeichnen, dass man es von einer realen Fotografie nicht mehr unterscheiden kann.» Hyperrealismus nenne sich diese Kunstrichtung.

Die Idee nicht eine Leinwand, sondern einen Turnschuh zu bemalen, entstand eher durch Zufall, wie Baumann erzählt. An der Sneakerness, der schweizweit grössten Messe für Turnschuhe, durfte er einige seiner Bilder ausstellen. Zahlreiche Besucher zeigten grosses Interesse an seinen Werken. Einem gefielen seine Motive so gut, dass er eines davon auf seinem Turnschuh haben wollte und bei ihm nachfragte. «Ich wurde von der Anfrage zwar überrumpelt, doch ich sagte zu.»

Noch am selben Tag entschloss er sich Pinsel und spezielle Lederfarben zu kaufen. Da er bislang keine Erfahrung mit dem Bemalen von Textilien hatte, probierte er einiges aus, bis er die ideale Technik fand. «Als Perfektionist gebe ich mich nicht so schnell zufrieden. Es muss alles stimmen.» Nach etlichen Stunden des Experimentierens schmückte schliesslich das Konterfei des US-Rappers 2Pac den weissen Turnschuh.

Das bemalen der Schuhe erfordert eine ruhige Hand und viel Geduld. Nach rund zehn Stunden ist das Sujet fertig. (Bild: Francesco Trovato)

Und der Kunde? Der sei mehr als begeistert gewesen, erinnert sich Baumann. Auch das Echo, das folgte, übertraf die Erwartungen des Ostschweizers. Ein Bild des bemalten Schuhs lud er auf seine Social-Media-Profile.

«Ich habe mit einigen Rückmeldungen gerechnet, nicht aber mit Hunderten. Die Reaktionen haben mich völlig überrascht.»

Plötzlich wollte jeder einen bemalten Schuh. Es folgten weitere Exemplare mit anderen Motiven. Inzwischen zeichnet der 33-Jährige nicht nur auf Turnschuhe, sondern bemalt nach Wunsch auch Fussballschuhe oder Jacken.

Nerv der Zeit getroffen

Sergio Baumann scheint mit dem Bemalen der Kleidungsstücke einen Nerv getroffen zu haben. In der Schweiz bietet das kaum einer an. In der Ostschweiz scheint er bisher der Einzige zu sein. Er sagt:

«Keiner will heute einen Schuh tragen, wie zig andere. Je individueller ein Paar ist, desto persönlicher.»

Customized, also kundenspezifisch, sei das, was die meisten derzeit suchen.

Ein kleiner Hype unter Prominenten

Die persönlichen Stücke haben dem 33-Jährigen auch prominente Kunden beschert. So bemalte er erst kürzlich für FCSG-Stürmer Cedric Itten einen Schuh.

Ein Unikat hergestellt hat er auch für Fussballprofi Roman Buess, dem er einen Löwen auf einen Fussballschuh zeichnete. Der Thurgauer Komiker Fabio Landert wünschte sich Schauspieler Tony Montana auf seine weissen Sneakers und auch dem Ostschweizer Eishockeyprofi Jorden Gähler durfte er ein Paar mit einer Tibetflagge verschönern. Auch unter anderen Promis ist um seine Werke ein kleiner Hype ausgebrochen. Welche das sind, will er noch nicht verraten.

Alles, nur keine politischen Motive

Ob Sänger, Schauspieler oder das eigene Haustier, es gibt fast kein Motiv, welches Baumann derzeit nicht auf Textilien zeichnet. Wird es jedoch zu politisch, sagt er den Auftrag ab. «Das passt nicht zu mir und daher halte ich mich da raus. Ansonsten sagen mir die Kunden lediglich, welches Sujet sie haben wollen und überlassen den Rest meiner Kreativität», sagt er. Diese Freiheit sei für ihn zwingend, damit er jede Zeichnung individuell gestalten könne. «Ich will ein Gesicht nicht immer auf die gleiche Weise malen, sondern aus verschiedenen Perspektiven, in unterschiedlichen Posen. Nur so wird ein Werk zum Einzelstück.»

Noch bemalt Baumann die Schuhe vorwiegend in seiner Freizeit. Für die Zukunft sieht er aber viel Potenzial und ist offen für verschiedene Projekte. «Mein Traum ist es irgendwann davon leben zu können.»

