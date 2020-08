«Jammerschade, wenn so ein Plätzchen nur wenig genutzt wird»: Flawilerin teilt ihren Garten mit den Senioren des Hauses 5egg Silvia Leuenberger gehört eine 365 Quadratmeter grosse grüne Oase mitten im Dorfzentrum von Flawil. Jetzt stellt sie es den Bewohnerinnen und Bewohnern des gegenüberliegenden Senioren-Wohnheims zur Verfügung - und freut sich über die neue Gesellschaft.

Silvia Leuenberger in ihrem Garten an der Bahnhofstrasse 32 in Flawil. Bild: Tobias Söldi

Als «Paradiesli» bezeichnet Silvia Leuenberger ihren Garten an der Bahnhofstrasse 32 in Flawil. Fast jeden Tag verbringt sie Zeit hier, besonders während der heissen Sommertage: sei es mit der Familie und den Enkelkindern, beim Hegen und Pflegen der Pflanzen oder beim Füttern der Kaninchen. Eine grüne, ruhige Oase, die man mitten im Dorfzentrum und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof so nicht erwarten würde.

Garten für die Bewohner des Hauses 5egg

Seit diesem Sommer teilt Silvia Leuenberger ihr 365 Quadratmeter grosses Reich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des gegenüberliegenden Hauses 5egg, das Wohnungen für Menschen über 65 beherbergt. «Manche lesen hier im Garten, andere spielen Karten», erzählt die 74-Jährige.

«Ich finde es sehr schön, einfach dazu zu sitzen, ein bisschen zu schwatzen und neue Leute kennen zu lernen.»

Siliva Leuenberger.

Auch die Diplomfeier der Spitex Flawil – die Institution ist ebenfalls im Haus 5egg beheimatet – wurde in Leuenbergers Garten durchgeführt, und wenn es Corona zulässt, soll auch das eine oder andere interne Grillfest hier stattfinden.

Bewohner fühlen sich wie zuhause

Wie ist es dazu gekommen? Weil es um das Haus 5egg herum kein Platz für Grünflächen hatte, klopfte der frühere Präsident der Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil bei Leuenberger an und fragte, ob sie bereit wäre, ihren Garten zu teilen. Sie war es:

«Es ist doch jammerschade, wenn so ein Plätzchen nur wenig genutzt wird.»

Das «5egg» hat im Garten mittlerweile ein Gartenhäuschen, ein Gartentor mit Schloss und Beschriftung sowie einen Plattenweg gebaut – letzterer, damit die Sitzplätze im Garten auch für Leute mit Rollator zugänglich sind. Leuenberger kümmert sich weiterhin um die Pflege ihres Gartens, für die Unkosten kommt das Haus 5egg auf.

An dieser Lösung hätten alle Parteien Freude, ist die gelernte Pflegefachfrau, die auch die Bäuerinnenschule absolviert hat, überzeugt. Und die Bewohnerinnen und Bewohner des «5egg» sowieso:

«Manche wissen schon, wo die Sitzkissen verstaut sind. Sie fühlen sich hier wie zu Hause.»

Vom verwilderten zum gepflegten Garten

Das Grundstück, das einst dem Flawiler Rosen- und Baumzüchter Willy Stahel gehörte, hat Silvia Leuenberger 2003 gekauft – zwei Jahre, nachdem sie nach Flawil gezogen ist und sich in das benachbarte Haus eingemietet hat. Damals sei der Garten verwildert gewesen, «ein richtiger Urwald». Trotzdem war Leuenberger begeistert – und verwandelte das Stück Land in einen gepflegten Garten.

Das soll so bleiben. Zumindest für die nächsten zehn Jahre. Danach wird das Haus 5egg das Grundstück übernehmen, irgendwann sei sie ohnehin zu alt, um sich noch selber um einen so grossen Garten zu kümmern, sagt Silvia Leuenberger. «Den Schlüssel zum Gartentor aber behalte ich», lacht sie.