Jahresrechnung Gemeinde Uzwil macht 9,1 Millionen Franken Überschuss – und will damit die dringend nötige Schulraumerweiterung vorfinanzieren Dank eines Landverkaufs rechnete die Gemeinde Uzwil für das Jahr 2022 mit einem Gewinn. Doch auch das betriebliche Ergebnis schloss 5 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Damit verbessert sich die finanzielle Situation der Gemeinde deutlich.

Die Gemeinde Uzwil mit dem Dorf Henau im Vordergrund. Bild: PD/Sarah Büchel

Schon das Budget der Gemeinde Uzwil für das Jahr 2022 versprach schwarze Zahlen. Nicht aus dem normalen Betrieb, sondern wegen eines Sondereffektes. Die Gemeinde verkaufte den Boden, auf dem das Seniorenzentrum steht, dem Zweckverband. Ohne den Landverkauf ging das Budget von einem Defizit von 1,9 Millionen Franken aus.

Die Rechnung fiel nun deutlich besser aus, wie die Gemeinde im «Uzwiler Blatt» schreibt. Es resultierte ein Überschuss von 9,1 Millionen Franken. Budgetiert war mit dem Landverkauf ein solcher von 4,1 Millionen Franken. Das heisst auch: Der Betrieb schloss um 5 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Hauptverantwortlich dafür waren die Mehrerträge bei den Steuern. Die soziale Sicherheit schloss wesentlich besser ab. Und der Verkehr brauchte deutlich weniger als budgetiert. Mehrkosten verzeichnete lediglich die Kontengruppe Gesundheit.

Teil des Gewinns für die Schulraumerweiterung

Der Gemeinderat wird der Bürgerversammlung beantragen, vom Überschuss 6 Millionen Franken in eine Vorfinanzierung Schulraumerweiterung zu legen. Das entspricht etwa dem Buchgewinn aus dem Landverkauf Sonnmatt. Den Rest will der Rat in die Ausgleichsreserve legen.

Ein Thema im Rat war auch, die Vorfinanzierung für den Werkhof zu erhöhen, über welchen die Bürgerschaft im Juni abstimmt. Für die Vorfinanzierung Schulraumerweiterung sprach schlussendlich, dass die künftigen Investitionsvolumen dafür höher sein dürften als für den Werkhof. Im Ergebnis ist auch wenig relevant, in welche Vorfinanzierung das Geld gelegt wird. Beide führen dazu, dass die künftigen Belastungen der Uzwiler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durch die Investitionsvorhaben reduziert werden.

Insgesamt hat sich durch den Abschluss 2022 die finanzielle Situation der Gemeinde deutlich verbessert. Aus dem budgetierten Rückgang des Vermögens der Gemeinde wurde ein Vermögenszuwachs. Das verbessert die Ausgangslage für die mittelfristige Finanzplanung. Was das fürs Budget 2024 bedeutet, wird sich im Verlaufe des Jahres klären.

Gaspreis lässt Gewinn der Technischen Betriebe schmelzen

Die Gemeinde hat im Herbst 2022 die stark gestiegenen Einkaufspreise fürs Gas bewusst nicht ausserplanmässig den Kundinnen und Kunden überwälzt, um sie zu entlasten. Das schlägt sich natürlich aufs Ergebnis der Gasversorgung durch. Bei einem Umsatz der Gasversorgung von gut 12 Millionen Franken schmolz der Gewinn, der dem Gemeindehaushalt abgeliefert wird, auf 170'000 Franken. Die Wasserrechnung schloss mit einem Überschuss von 356'000 Franken. Er wird in die Reserve gelegt. (pd)