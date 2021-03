Geschäftsjahr 2020 Flawiler Jahresrechnung weist erneut Millionen-Überschuss aus: Jetzt sollen die Steuern sinken Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Flawil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,54 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 172'800 Franken. Mit dem Budget 2022 will der Gemeinderat nun eine Steuerfusssenkung von mindestens vier Prozentpunkten beantragen.

Die Besserstellung von etwas mehr als 4,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2020 wird im Wesentlichen mit Steuermehreinnahmen begründet. Symbolbild: Fotolia

Die Besserstellung der Rechnung gegenüber dem Voranschlag wird mit Mehreinnahmen bei den Steuern begründet. Höher fielen einerseits die Steuern der natürlichen Personen aus, anderseits aber auch jene der Unternehmen sowie die Grundstückgewinnsteuern (plus zwei Millionen Franken). Die Mehreinnahmen bei den Sondersteuern und bei den Finanzausgleichsbeiträgen des Kantons belaufen sich auf rund eine Million Franken. Auf der Aufwandseite waren allerdings Mehraufwendungen für die Soziale Sicherheit und im Bereich Bildung von fast eineinhalb Millionen Franken zu verbuchen.

Flawil weiterhin schuldenfrei

Im Jahr 2020 waren Nettoinvestitionen in der Höhe von knapp 5,3 Millionen Franken geplant. Tatsächlich investiert wurden rund 5,1 Millionen Franken. Die Investitionen konnten vollumfänglich mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden, sodass sich das Nettovermögen leicht erhöhte. Flawil ist auch Ende 2020 schuldenfrei.

Der Rechnungsüberschuss des Jahres 2020 soll zweigeteilt zu verwenden: Eineinhalb Millionen Franken sollen in die Vorfinanzierung der nun bewilligten Dreifachhalle mit Musikschulzentrum Feld fliessen, gut drei Millionen Franken in die Steuerausgleichsreserve, die damit auf rund 6,8 Millionen Franken oder 38 Steuerprozent steigt.

Steuerfusssenkung auf 129 Prozent – mindestens

Eine Senkung des heute bei 133 Prozent liegenden Steuerfusses muss damit, trotz der am 7. März beschlossenen Investitionen, fast zwangsläufig zum Thema werden. Denn Flawil generiert seit Jahren Millionenüberschüsse. Für das Jahr 2017 wurde – statt des veranschlagten Ertragsüberschusses von 33000 Franken – ein Überschuss von fast vier Millionen Franken ausgewiesen. 2018 lag der Mehrertrag bei gut drei Millionen (Budget + 215420) und im Jahr 2019 betrug der Überschuss gar 5,75 Mio. Franken (Budget + 8200). Der Abschluss 2020 reiht sich nun, mit einem Plus von rund 4,5 Millionen, in diese Serie ein.

Elmar Metzger, Gemeindepräsident, Flawil

Gemeindepräsident Elmar Metzger sagt denn auch, dass der Gemeinderat an der im Finanzplan vorgesehenen Steuerfussreduktion um vier Prozentpunkte auf 129 Prozent fürs Jahr 2022 festhalten wolle. Und mehr noch: «Es wird geprüft, ob der Budget-Bürgerversammlung im November 2021 sogar eine noch grössere Reduktion beantragt werden kann.» Metzger mahnt allerdings auch vor Übermut: «Die höheren Steuereinnahmen 2020 basieren auf Einkommen vor Corona.» Die Entwicklung der Steuereinnahmen im laufenden Jahr sei unsicher: «Zumindest bis dato liegen die Steuereinnahmen der natürlichen Personen unter Budget.»

Auf die Durchführung der Bürgerversammlung im April wird aufgrund der Coronasituation verzichtet. Stattdessen wird am 13. Juni an der Urne über die Rechnung sowie die Gewinnverteilung entschieden.