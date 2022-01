Jahresergebnis «Jetzt gehören wir zu den grossen Raiffeisenbanken»: Die Genossenschaft in Wil knackt die Zwei-Milliarden-Marke Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung schliesst mit einem Jahresgewinn von 2,03 Millionen Franken ab, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Generalversammlung findet auch in diesem Jahr schriftlich statt, dennoch soll es einen Anlass im Circus Knie geben.

Erwin Scherrer, Verwaltungsratspräsident, und Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung (rechts), an der Pressekonferenz zum Jahresabschluss 2021 der Raiffeisenbank Wil und Umgebung. Bild: Sabrina Manser

Vor einem Jahr waren sie nah dran, nun haben sie es geschafft: Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung hat die Zwei-Milliarden-Marke geknackt. Die Bilanzsumme des Jahres 2021 beträgt 2,011 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Wachstum 6,5 Prozent. In 2011 betrug die Bilanzsumme noch 1,004 Milliarden Franken. «Wir konnten die Bilanzsumme in den letzten zehn Jahren verdoppeln», sagt Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung, an einer Pressekonferenz am Dienstag. Nun zähle man zu den grösseren Raiffeisenbanken.

Das Kerngeschäft der Raiffeisenbank Wil und Umgebung entwickelte sich in 2021 sehr gut, heisst es. Die Bank verzeichnet einen Jahresgewinn von 2,03 Millionen Franken und übertrifft den Vorjahresgewinn um 7,1 Prozent. Auch der Verwaltungsratspräsident zeigt sich mit dem Jahresergebnis der Raiffeisenbank zufrieden. «Wir können ein erfreuliches Ergebnis präsentieren», sagt Erwin Scherrer. Das sei in solchen Zeiten nicht selbstverständlich. Zudem könne man so die Eigenmittel stärken. Auch die Coronapandemie habe Einfluss auf das tägliche Geschäft genommen. «Dennoch ist es uns gelungen, den Kundenkontakt auf verschiedenen Kanälen aufrechtzuerhalten.»

Kundeneinlagen und Ausleihungen haben zugenommen

Die Raiffeisenbank konnte im vergangenen Jahr das Kundengeschäft ausbauen. Die Kundeneinlagen haben mit 1423,3 Millionen Franken um 6,4 Prozent zugenommen. Die Refinanzierung der Ausleihungen über Kundeneinlagen erreichte mit 81,9 Prozent einen hohen Stand.

Auch beim Kerngeschäft, dem Hypothekargeschäft, habe man ein starkes Wachstum verzeichnet, sagt der Vorsitzende der Bankleitung, Beat Bollinger. Den Marktanteil konnte man halten, das Hypothekarvolumen um 4,9 Prozent auf 1716,4 Millionen Franken steigern. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden seien um 4,6 Millionen Franken auf 22,4 Millionen Franken leicht gesunken. Darin enthalten seien Covid-19-Kredite für lokale Unternehmen, die im Rahmen des Garantieprogrammes des Bundes ausbezahlt wurden. Einige dieser Kredite wurden bereits zurückbezahlt, sagt Bollinger. Insgesamt sind die Kundenausleihungen um 74,9 Millionen Franken gestiegen.

Die Kundengelder haben mit 78,4 Millionen Franken um 5,7 Prozent zugenommen. Dies sei ebenfalls sehr erfreulich, sagt Bollinger. So könne man die Refinanzierung sicherstellen. «Auch im Anlagegeschäft sind wir auf Kurs», fährt Bollinger fort. Der Depotwert ist um 56 Millionen Franken gestiegen. Mit 14,1 Prozent sei dies ein ausserordentlich starkes Wachstum, was auch der guten Börsenentwicklung zu verdanken sei.

Geschäftsertrag steigt um knapp 6 Prozent

Der Geschäftsertrag ist im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent auf 22,17 Millionen Franken gestiegen. Unter anderem die wirtschaftliche Erholung habe zu einem höheren Transaktionsvolumen geführt. Laut Bollinger ein solides Wachstum.

Das Zinsengeschäft ist der Haupttreiber für den Ertrag. Hier lässt sich ein moderates Wachstum von 440'000 Franken auf 16,46 Millionen Franken verzeichnen. Die Zinsmarge wurde mit 0,85 Prozent um 0,04 Prozent reduziert. «Wir wollen qualitativ wachsen, nicht um jeden Preis», sagt Bollinger dazu. Man müsse der Zinsmarge Sorge halten.

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und um 528'000 Franken auf 4,23 Millionen Franken zugenommen. Auch das Handelsgeschäft fiel mit 1,08 Millionen Franken um 11,6 Prozent höher aus.

Der Aufwand hat leicht zugenommen

Der Geschäftsaufwand ist mit 10,45 Millionen Franken um 1,6 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist um 1,6 Prozent gestiegen, da zwei neue Mitarbeitende eingestellt wurden, sagt Bollinger. Der Sachaufwand konnte um 1,5 Prozent gesenkt werden. Der Cost-Income-Ratio verbesserte sich im Vorjahr von 48,7 Prozent auf 47,1 Prozent. Die Abschreibungen belaufen sich auf 933'000 Franken. Somit ist ein Geschäftserfolg von 10,79 Millionen Franken zu verzeichnen.

Mit dem Gewinn konnte das Eigenkapital um 5,3 Millionen Franken erhöht werden. Mit 16,46 Prozent hat die Gesamtkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr mit 17,22 Prozent leicht abgenommen. Die Quote sei ein solider Wert, sagt Bollinger.

Kundenanlass im Zirkus

Die Anteilsscheine werden mit dem statutarischen Maximum von 6 Prozent verzinst. Die Generalversammlung und die Abstimmung werden auch in diesem Jahr schriftlich stattfinden, wie der Verwaltungsrat entschieden hat. Am 9. und 10. April sollen dennoch Kundenanlässe im Circus Knie durchgeführt werden. An diesem Anlass wird dann das Abstimmungsergebnis bekanntgegeben. «Wir hoffen, dass wir die Anlässe durchführen können, sie haben in den letzten zwei Jahren stark gefehlt», sagt Bollinger. Die Abstimmung finde bewusst im Vorfeld statt, um keine Genossenschafterinnen und Genossenschafter auszuschliessen, sagt Verwaltungsratspräsident Scherrer.

Laila Hungerbühler, Nadine Strasser und Chiara Müller (von links) wurden ins Kader befördert. Bild: Sabrina Manser

Im vergangenen Jahr wurden zudem drei Mitarbeitende zu Mitgliedern des Kaders befördert. Laila Hungerbühler und Chiara Müller haben bereits ihre Ausbildung bei der Raiffeisenbank Wil und Umgebung absolviert. Laila Hungerbühler arbeitet seit zwölf Jahren bei der Bank und ist stellvertretende Leiterin Firmenkundenberatung. Chiara Müller ist seit zehn Jahren dabei und Privatkundenberaterin Individual. Nadine Strasse arbeitet seit Oktober 2021 bei der Raiffeisenbank Wil und ist ebenfalls Privatkundenberaterin Individual.