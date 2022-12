CHALLENGE LEAGUE Auf einen «Ausverkauf» verzichtet: FC Wil mit durchzogenem Jahr vor dem Höhenflug An der Generalversammlung blickte die FC Wil 1900 AG am Donnerstagabend auf eine turbulente Saison 2021/2022 zurück. Es resultierte ein Verlust von rund 340’000 Franken. Dies auch darum, weil die Mannschaft zusammengehalten und somit auf Transfererlöse weitgehend bewusst verzichtet wurde.

Geschäftsführer Benjamin Fust (links) und Präsident Maurice Weber berichteten an der Generalversammlung über Hochs und Tiefs des FC Wil. Bild: Simon Dudle

Die Stimmung an der Generalversammlung im VIP-Raum des Stadions Bergholz war am Donnerstagabend gelöst. Denn aktuell gibt es viel Grund zur Freude: Der FC Wil hat sich am vergangenen Samstag mit einem 0:0 gegen den ersten Verfolger Stade Lausanne-Ouchy zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Wintermeistertitel in der Challenge League gesichert. Und im November wurden an der Generalversammlung der Swiss Football League die Anforderungen an ein Super League taugliches Stadion reduziert – auch auf Antrag des FC Wil.

Somit haben die Äbtestädter Gewissheit, dass sie – mit einigen baulichen Anpassungen – in der Lidl-Arena spielen können, falls der Aufstieg ins Fussball-Oberhaus gelingt. Die Gegentribüne wäre dann bereits überdacht und die Lichtanlage stärker. Diese Arbeiten erfolgen, unabhängig der sportlichen Entwicklung, im Frühjahr 2023. Im Sommer des kommenden Jahres soll der Bergholz-Ausbau abgeschlossen sein.

Dass es der Wiler Mannschaft so gut läuft, hat auch mit strategischen Entscheiden zu tun, welche in der vergangenen Saison getroffen wurden. Nachdem der Ligaerhalt im Frühjahr 2022 früh in trockenen Tüchern war, konnte bereits die neue Saison vorbereitet werden. Die Vereinsführung entschied sich, das Gerüst der Mannschaft beisammenzuhalten und auf einen neuerlichen «Ausverkauf» zu verzichten. Im Sommer davor, also 2021, waren nicht weniger als 17 Spieler gekommen.

Ein Super-League-Transfer

Dies wiederum hatte zur Folge, dass kaum Transfererlöse generiert werden konnten. Im Geschäftsjahr 2021/2022, welches an der Generalversammlung behandelt wurde, spülte diesbezüglich einzig der Transfer von Verteidiger Serkan Izmirlioglu, der an den FC Luzern verkauft wurde, Geld in die Kasse. Alles in allem war der Gesamtumsatz um rund 670'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Ertrag belief sich auf noch rund 2,67 Millionen Franken. Benjamin Fust, CEO der FC Wil 1900 AG, sagte:

«Das Minus beim Gesamtumsatz ist fast ausschliesslich den ausbleibenden Transfererlösen geschuldet.»

In der Erfolgsrechnung sticht ein ausserordentlicher Ertrag von knapp 650'000 Franken ins Auge. Dieser geht einerseits auf einen Forderungsverzicht eines Darlehensgebers zurück, andererseits auf einen nun abgeschlossenen Rechtsstreit bei einem Spieler-Wegtransfer zu einem Schweizer Klub. Der Name des Akteurs wird nicht genannt. Im vorangehenden Geschäftsjahr war eine Forderung für diesen Transfer aus Vorsichtsgründen wertberichtigt worden. Da die Wiler zwischenzeitlich in allen Punkten rechtbekommen haben, ist die Korrektur der Wertberichtigung nun im ausserordentlichen Ertrag ausgewiesen.

Fehlbetrag ist gedeckt

Beim ausserordentlichen Aufwand ist ein Betrag von gut 100'000 Franken verbucht. Dabei handelt es sich um einen bereits ausbezahlten A-fonds-perdu-Beitrag, welcher während der Coronapandemie gesprochen wurde. Aktuell steht aber zur Debatte, ob dieses Geld zu viel ausbezahlt wurde und zurückbezahlt werden muss. Ein Thema, das auch diverse andere Klubs des Schweizer Profifussballs beschäftigt. Abklärungen bei Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport laufen.

Jubelnde Wiler wie hier Silvan Wallner gab es in dieser Hinrunde, weil die Weichen dazu im Frühjahr 2022 gestellt wurden. Bild: Carsten Harz, Freshfocus

Gesamthaft resultierte für das Geschäftsjahr 2021/2022 ein Verlust von rund 342'000 Franken. In der Bilanz beläuft sich das negative Eigenkapital nun auf knapp 625'000 Franken. Da dieser Fehlbetrag dank sogenannter Darlehen im Rangrücktritt gedeckt ist und zur Verfügung steht, ist die FC Wil 1900 AG nicht überschuldet.

Verwaltungsrat auf sechs Personen aufgestockt

Teil der Generalversammlung war auch eine Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat. Neu zu diesem Gremium gehören der Wiler Bankfachmann Mike Holenstein und der Kirchberger Unternehmer Manuel Domeisen. Somit besteht der Verwaltungsrat neu aus sechs Personen. Neben Präsident Maurice Weber, der bis 2023 gewählt ist, und den beiden Neuen sind dies Bettina Osterwalder, Artan Sadiku und Oliver Baumgartner.

Auch wenn die aktuelle Saison nicht offizieller Teil der Generalversammlung war: Es interessierte der Blick voraus – gerade auch im Kontext der vorgelegten Zahlen und der Tabellenführung. CEO Benjamin Fust sagte:

«Wir wollen auch diesen Winter die Mannschaft so gut wie möglich zusammenhalten. Einen Ausverkauf soll es unter keinen Umständen geben.»

Klar ist auch: Sollte der FC Wil sportlich aufsteigen, steigt er effektiv auf. Die Super-League-Lizenz wird beantragt.

Wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt: Mike Holenstein (links) und Manuel Domeisen. Bild: Simon Dudle