Investitionen Nach dem Werkhof das Schulhaus: Uzwils Bevölkerung wird womöglich schon bald für das nächste Millionen-Projekt an die Urne gerufen Die Gemeinde Uzwil hat kürzlich skizziert, wie mögliche Lösungen für den Schulraum-Mangel aussehen könnten. Dabei setzt sie auf eine neue Idee, weil die Schülerzahlen aussergewöhnlich stark ansteigen und Provisorien möglichst keine Rolle spielen sollen.

Das grösste Wachstum bei den Schülerzahlen wird in Niederuzwil erwartet, gefolgt vom Raum Vogelsberg in Uzwil (links im Hintergrund). Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

«Unser Investitionsbedarf ist beträchtlich.» Kurz bevor Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel vergangene Woche die Medien über den 13-Millionen-Kredit für einen neuen Werkhof informierte, hatte er bereits die Pläne für ein nächstes grosses Infrastrukturprojekt bekannt gegeben: ein neues Oberstufenschulhaus auf dem Areal Sonnmatt.

«Ich würde mich freuen», sagte Keel auf die Frage, ob Uzwilerinnen und Uzwiler nächstes Jahr allenfalls schon für den nächsten Millionenkredit an die Urne gerufen werden. Denn beim Thema Schulraum drängt die Zeit.

Eine aussergewöhnlich kinderreiche Gemeinde

Lange waren die Schülerzahlen in der Gemeinde Uzwil stabil, pendelten um die 145 Kinder je Jahrgang. Nun zeichnet sich ab, dass die neue Grössenordnung bei 200 Kindern liegt, wie der Gemeindepräsident kürzlich bekannt gab. Anhand der Bautätigkeit in der Gemeinde habe man diesen starken Anstieg nicht voraussehen können. Hauptursache für den Zuwachs an Familien mit schulpflichtigen Kindern seien die bezahlbaren Preise des bestehenden Wohnraums.

Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel. Bild: Arthur Gamsa

Keel zieht einen Vergleich: Die Stadt Gossau hat gleich viele Schulkinder wie Uzwil, aber insgesamt rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr. Und hätte die Stadt Wil im Verhältnis gleich viele Schulkinder wie Uzwil, gäbe es in Wil 1000 Schülerinnen und Schüler mehr.

Finanziell sieht es heute besser aus

Eigentlich hätte die Gemeinde Uzwil Pläne für mehr Schulraum in der Schublade. Für eine Erweiterung des Schulhauses Herrenhof besteht ein Vorprojekt. Doch mit dem Budget für das Jahr 2020 schob die Gemeinde das Projekt aus Spargründen bis 2023/24 auf. Damals entschied man sich für eine Priorisierung, wie Keel erklärt: zuerst den Werkhof, dann das Schulhaus.

Gemäss aktualisiertem Finanzplan ist der Haushalt nun trotz anstehender Investitionen im Lot. Nächste Woche wird der Bürgerversammlung die Rechnung 2022 präsentiert, die mit einem Gewinn von 9,6 Millionen Franken abschliesst. 6 Millionen davon sollen für eine neue Vorfinanzierung Schulraum verwendet werden.

Neubau bietet mehr Möglichkeiten

Doch warum wird nun ein neues Schulhaus geplant, anstatt das Erweiterungsprojekt für den Herrenhof umzusetzen? Wie der Gemeindepräsident ausführt, hängt bei der Schulraumplanung vieles zusammen. Der Herrenhof ist ein Primarschulhaus. Wird ein neues Oberstufenschulhaus gebaut, entsteht auch Platz für Primarschulklassen, indem die Uzeschule auf dem Areal Kirchstrasse künftig allein der Primarstufe dienen würde.

Der Herrenhof muss zwar nach wie vor saniert werden, doch die Erweiterung kann redimensioniert werden. Damit bleibt die Schulwiese beim Herrenhof frei. Und während der Bauzeit der Schulanlage Herrenhof könnte der Schulraum in der Uzeschule genutzt werden, womit ein Provisorium überflüssig wäre.

Zukunft Haus Marienfried ist wieder offen

Als Ausweichmöglichkeit während der Bauzeit und sogar als neues Schulhaus vorgesehen war in den vergangenen Monaten auch das ehemalige Altersheim Marienfried. Diesen Plan muss die Gemeinde aufgeben. Was stattdessen mit dem Gebäude passiert, ist noch offen. Der Trägerverein Integrationsprojekt St.Gallen (Tisg) mietet das Haus noch bis Sommer 2024 als Flüchtlingsunterkunft.

Die benachbarte Thurklinik hat dem Zweckverband Seniorenzentrum ein Kaufangebot für das Haus Marienfried unterbreitet. Zum Stand der Dinge nimmt Ruedi Müller, Präsident der Heim- und Verbandskommission, aufgrund der laufenden Abklärungen keine Stellung. Für die Zukunft des Hauses gebe es verschiedene Optionen, wie Müller mitteilt: «Verkauf, Vermietung, aber auch eine Möglichkeit, das Marienfried wieder selber zu nutzen.»