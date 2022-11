Investition Schulraumentwicklung in Niederhelfenschwil: Die vier Varianten kosten zwischen 9,5 und 26 Millionen Franken Ein Schulhaus in jedem Dorf, ein zentrales Schulhaus oder eine andere Variante: Vier Strategien wurden für die Schulraumplanung in Niederhelfenschwil erarbeitet. Nun sind die Kosten der einzelnen Varianten bekannt.

Der Schulraum in Niederhelfenschwil wird eng. Bild: PD

Die Primarschulen der Gemeinde Niederhelfenschwil benötigen mehr Platz. Um den Schulraumbedarf zu decken, wurden zusammen mit einer Begleitgruppe und Fachplanern vier Lösungsstrategien erarbeitet. Die voraussichtlichen Investitionskosten betragen je nach Variante zwischen 9,5 und 26 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Strategie A, welche das Prinzip der drei Dorfschulhäuser beibehalten will, weist einen Gesamtinvestitionsbedarf von rund 11,5 Millionen Franken aus. Kosten für die Umstrukturierung und Gebäudesanierung würden anfallen. Ebenfalls würde in Zuckenriet ein neuer Kindergarten gebaut werden.

Die Strategie B bildet die Idee ab, die Kindergärten in den Dörfern zu belassen, die Primarschulklassen der einzelnen Zyklen in sogenannten Stufenschulhäusern zu zentralisieren. Dabei würde ein Schulstandort innerhalb der Gemeinde wegfallen. Die vier möglichen Varianten bewegen sich zwischen 9,5 und 22,5 Millionen Franken. Darin enthalten sind Kosten für die Sanierungen. Zusätzlich müssen Aufwendungen für die Neubauten pro Variante addiert werden.

Zentrumsschulhaus kostet 26 Millionen Franken

Die Strategie C visualisiert die Idee, die Primarschulkinder aller drei Dörfer von der 1. bis zur 6. Klasse in einem neuen Zentralschulhaus zu beschulen. Die Kindergärten verbleiben in den Dörfern. In Lenggenwil und Zuckenriet würden Ersatzneubauten realisiert, in Niederhelfenschwil könnte ein Ausbau des neueren Schulhauses ins Auge gefasst werden. Als neuer Standort für ein Zentrumsschulhaus kommt das Sproochbrugg-Areal in Frage. Alle Neubau-Varianten werden mit etwa 26 Millionen Franken budgetiert.

Bei der Strategie D verbleiben die Kindergärten sowie die 1. bis 4. Klassen in den Dörfern. In einem Neubau würden die 5. und 6. Klassen aller drei Dörfer beschult. Kostenpunkt: 21,5 Millionen Franken.

Je nach Variantenwahl würden in den überzähligen Schulstandorten Umnutzungsflächen in der Zone «Öffentliche Bauten» frei. Diese sollen als Entwicklungsreserve verwendet werden.

Machbarkeitsstudie soll erarbeitet werden

Allfällige Wünsche von Vereinen, privaten Organisationen oder sonstigen Anspruchsgruppen sind bei den aktuell vorliegenden Kostenschätzungen noch nicht abschliessend einkalkuliert. Auch muss auf die anhaltenden Unsicherheiten und Preissteigerungen im Bauwesen hingewiesen werden. Die Kostenungenauigkeit beträgt plus-minus 30 Prozent.

Weiterführende Planungsarbeiten und detaillierte Investitionskosten sollen in einer Machbarkeitsstudie bis Ende 3. Quartal 2023 erarbeitet werden. (pd/mas)