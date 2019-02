Investieren statt Steuern senken: Oberbüren schliesst die Rechnung 2018 rund 2,1 Millionen Franken besser ab als geplant. Eine Senkung des Steuerfusses zieht das erfreuliche Ergebnis aber nicht nach sich. Auch deshalb, weil einige grosse Investitionen anstehen.

Gemeindepräsident Alexander Bommeli zeigt sich zufrieden. Der Rechnungsabschluss 2018 von Oberbüren weist einen Ertragsüberschuss von 1,798 Millionen Franken auf – statt eines budgetierten Defizits von 320000 Franken. Dafür gibt es verschiedene Gründe: So seien allgemein höhere Einnahmen bei den Steuern und Gebühren zu verzeichnen gewesen, erklärt Bommeli. Die Einfache Steuer bei den Einkommens- und Vermögenssteuern liegt rund zwölf Prozent über dem Budget. Das ist auch auf einen Sonderfall zurückzuführen: «Eine Person hat ausserordentlich viel Einkommen erzielt und entsprechend mehr Steuern bezahlt.»



Den Rechnungsabschluss verbessert haben auch grössere Liegenschaftsverkäufe von Privatpersonen – die Einnahmen aus den Handänderungssteuern waren 2018 mit 894400 Franken mehr als doppelt so hoch wie üblich. Gleichzeitig waren die Aufwände der Schulgemeinden tiefer als geplant. Bei den Steuern juristischer Personen hingegen wurden die Prognosen nicht erreicht. Die Einnahmen liegen bei etwas über 1,9 statt bei 2,1 Millionen Franken. Bommeli nimmt es sportlich: «Wir sind der Meinung, dass es unseren Unternehmen gut geht.»



Keine Senkung des Steuerfusses



Den Ertragsüberschuss will der Gemeinderat – die Zustimmung der Bürgerschaft vorbehalten – für zusätzliche Abschreibungen von im Jahr 2018 getätigten Investitionen sowie für das Eigenkapital verwenden. Per Ende 2018 beträgt letzteres etwas mehr als 16,5 Millionen Franken. «Wir pflegen eine Kultur des soliden Eigenkapitals», sagt Bommeli.

Trotz des erfreulichen Abschlusses will Oberbüren den Steuerfuss bei 105 Prozent belassen und die Steuersenkungen der letzten beiden Jahre nicht weiterführen. Bommeli begründet: «Es stehen grosse Investitionen an, etwa jene der drei Schulgemeinden in der Höhe von rund 5,3 Millionen Franken.» Zudem rechne man mit weniger Baulandverkäufen, tieferen Einnahmen bei den Handänderungssteuern sowie bei den Einkommens- und Vermögenssteuern. Auch die Auswirkungen der anstehenden Steuergesetzrevision seien schwer einzuschätzen, sagt Bommeli. Bei gleichbleibendem Steuerfuss plant Oberbüren 2019 mit einem Defizit in der Höhe von 458000 Franken, das mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden kann.



Sanierung von Strassen und des Gemeindehauses



Der Schwerpunkt der Investitionen bis 2023 liegt auf der Sanierung des Gemeindestrassennetzes. Dazu gehören 2019 beispielsweise die Billwilerstrasse, die Schollrütistrasse sowie die Projektierung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Oberbüren. Für die Instandhaltung des Strassennetzes und weiterer Infrastrukturprojekte sind in dieser Periode 11,4 Millionen Franken vorgesehen. Ein anstehendes grösseres Projekt ist unter anderem die Sanierung des Gemeindehauses, die auf 2021 geplant ist. «Dieses Jahr steht die Projektvorbereitung an», sagt Bommeli.



Weitere Investitionen fallen bei der Neuerstellung eines Meteorkanals im Zentrum von Niederwil an. An den Abwasserverband Niederbüren zahlt Oberbüren dieses Jahr 415000 Franken an den Ausbau der ARA. Auch die Elektra Oberbüren investiert in die Zukunft: So wird 2019 eine weitere Etappe des Glasfaserprojektes in Angriff genommen.