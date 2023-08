«Müssen mit einem Verlust von etwa 20’000 bis 30’000 Franken rechnen»: OK-Präsident Willy Läderach blickt auf das abgebrochene Motocrossrennen in Braunau zurück

Am vergangenen Wochenende war in Braunau nach fünf Jahren Zwangspause alles bereit für ein erfolgreiches Motocrossrennen – doch am Sonntag funkten heftige Regenschauer dazwischen. Das Rennen musste abgebrochen werden. Präsident Willy Läderach blickt auf die Veranstaltung zurück.