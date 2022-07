Interview «Die Umstellung auf die digitale Kommunikationskanäle war dringend nötig»: Das sagt der Kommunikationsleiter der Stadt Wil zu seinem Abschied Philipp Gemperle war während viereinhalb Jahren der Kommunikationsleiter der Stadt Wil. Ende Monat hört er auf und wechselt in die Privatwirtschaft. Während seiner Zeit hat sich in der Kommunikation der Stadt Wil einiges verändert.

Der Kommunikationsleiter der Stad Wil, Philipp Gemperle, hört per Ende Monat auf. Bild: PD

Während viereinhalb Jahren waren Sie die Stimme der Stadt Wil. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Philipp Gemperle: Es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, in der viele Themen und grosse Veränderungen in der Stadt Wil anstanden.

Während Ihrer Zeit hat die Stadt auf digitale Kommunikationskanäle umgestellt. Das kam anfänglich nicht bei allen gut an. Wie denken Sie heute über diesen Schritt?

Es war dringend nötig. Daran führte kein Weg vorbei, davon bin ich überzeugt. Wichtig ist aber, daran zu denken, dass nicht alle digital unterwegs sind. Deshalb haben wir einen Printservice eingeführt.

Sie haben zudem die Social-Media-Kanäle der Stadt aufgebaut. Inwiefern hat sich das gelohnt?

Das gehört in der heutigen Zeit zu einer modernen Kommunikation dazu. Auch hier finde ich: Es war nötig.

Aber braucht eine Stadt wie Wil Instagram?

Ja. So können auch jüngere Zielgruppen angesprochen werden. Der Instagramkanal zielt mit der Themenwahl und der Sprache auf Jüngere ab. Interessant ist, dass wir mit diesen Inhalten auch Leute im mittleren Alter ansprechen.

Wie hat sich die Kommunikation der Stadt Wil in den letzten viereinhalb Jahren verändert?

Die Kommunikation wird von vielen Menschen und Faktoren beeinflusst. Ich kann nicht einen Hauptpunkt nennen, in dem sich die Kommunikation der Stadt verändert hat. Wir haben die Kommunikation Schritt für Schritt so angepasst, wie wir es zum jeweiligen Zeitpunkt als richtig empfunden haben.

Was würden Sie anders machen?

Nichts Grundlegendes. Klar gibt es immer Entscheidungen, die man im Nachhinein anders fällen würde. Ich habe mich aber immer bemüht, transparent und authentisch zu sein und situativ zu reagieren.

Wie würden Sie die Kommunikation der Stadt heute beschreiben?

Es ist eine zugängliche Kommunikation. Es ist mir ein Anliegen, dass wir verstanden werden und nicht im Amtsdeutsch kommunizieren. Das ist aber auch eine Gratwanderung.

Sie sind Stadtrat in Romanshorn und Leiter Kommunikation in der Stadt Wil. In beiden Städten erhielten Sie einen tiefen Einblick in Entscheidungen. Gab es Zielkonflikte?

Ich finde, es hat sich immer gut ergänzt. In beiden Städten habe ich einen Einblick, aber in verschiedenen Rollen – einmal aus Sicht der Exekutive, einmal aus Sicht der Verwaltung. Ich habe davon profitiert, dass ich beide Seiten aus eigener Erfahrung kenne. Zu Zielkonflikten kam es nicht. Das dürfte auch daran liegen, dass die Distanz zwischen den Städten genügend gross ist.

Ist die Stadt Wil für Sie nur ein Arbeitsort?

Nein. Beim Job als Kommunikationsleiter muss man mit Herzblut dabei sein, sich mit der Stadt und der Arbeit identifizieren. Ich habe die Stadt Wil sehr gerne bekommen.

Vor zwei Jahren sind Sie auch als Stadtschreiber eingesprungen. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?

Trotz der nicht zu unterschätzenden Belastung habe ich es als Chance gesehen. Ich habe der Stadt in dieser herausfordernden Zeit gerne geholfen und ich habe sehr viel gelernt.

Sie wechseln nun in die Kommunikationsagentur «Die Botschafter» in St.Gallen. Was wird dort Ihre Aufgabe sein?

Ich arbeite in der Kommunikationsberatung im Zusammenhang mit der öffentlichen Hand. Ich werde also Gemeinden und Kantone beraten, aber auch private Organisationen, wenn beispielsweise grössere Überbauungen anstehen.