Nach einer kurzen Pause von drei Wochen trifft sich das Wiler Stadtparlament bereits wieder in der Tonhalle. Nachdem das letzte Mal die Feier des Parlamentspräsidenten, Pascal Stieger, stattgefunden hat und die Sitzung verkürzt wurde, ist die Traktandenliste an diesem Donnerstagabend vollgepackt. Zuerst wird der Beitritt zur ARA Thurau in Niederuzwil in zweiter Lesung beraten. Zudem stimmt das Parlament über die Schaffung von zwei befristeten Stellen für die Schulraumplanung ab. Auch ob man ein Pilotprojekt für Tagesschulen starten soll, wird an diesem Abend diskutiert.

Wir berichten am Donnerstagabend mit einem Liveticker aus der Tonhalle vom Stadtparlament. Zu finden ist dieser ab 17 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (mas)