Interpellation Die Stadt Wil möchte Kunstwerke im öffentlichen Raum pflegen und unterhalten – es ist jedoch alles eine Frage des Budgets Mit der Pflege der Kunstwerke im öffentlichen Raum in der Stadt Wil hapert es, findet ein Stadtparlamentarier. Er reichte deshalb eine Interpellation ein. Nun liegt die Antwort der Stadt vor.

Die Flaschenpost ist eine Skulptur, die seit dem September 2021 im Wiler Stadtweier steht. Das Kunstwerk ist vom Künstlerkollektiv Andrea Züllig und Heiko Schätzle. Bild: Larissa Flammer

Die Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt Wil ist Christof Kälin von der SP ein Anliegen. Dieser Zeitung sagte der Stadtparlamentarier: «Kunst im öffentlichen Raum ist wertvoll. Sie unterbricht unseren Alltagstrott und regt uns zum Nachdenken an.»

Christof Kälin, SP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Nur gibt es da ein Problem. Um die Pflege und den Unterhalt von öffentlichen Kunstwerken ist es schlecht bestellt. Zumindest sagte Kälin:

«Die Stadt hat ein Problem, wenn es darum geht, Kunst im öffentlichen Raum instand zu halten.»

Er reichte deshalb eine Interpellation mit Fragen zur Bedeutung der Kunst, dem Inventar und der Restauration der Werke bei der Stadt ein. Nun liegt die Antwort vor.

Erste Arbeiten für Inventur laufen

Für den Stadtrat seien die Kunstwerke im öffentlichen Raum ein wichtiger und integraler Bestandteil der städtischen Kunstsammlung, schreibt die Stadt in ihrer Antwort.

«Es gilt, diese Kunstwerke zu bewahren, zu pflegen, zu vermitteln und dazugehörige Informationen zu verschaffen.»

Die Fachstelle für Kultur besitzt und pflegt eine Datenbank, in der alle Kunstwerke im Eigentum der Stadt aufgeführt sind, heisst es weiter. Diese Datenbank sei jedoch lückenhaft – wie auch Christof Kälin feststellte. Bis anhin seien Kunstwerke im öffentlichen Raum nicht integriert worden, erklärt die Stadt. Somit bestünde kein offizielles Inventar.

«Die Fachstelle Kultur ist sich dieser Thematik indes bewusst.» Sie habe erste Vorarbeiten für die Erstellung eines Inventars im Jahr 2021 aufgenommen. Zudem sei sie im Austausch mit dem Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV), um Fragen des Unterhalts und der Pflege der Kunstwerke zu regeln.

Einst floss hier Wasser, mittlerweile ist der Brunnen ausgetrocknet: die Metallskulptur zwischen Mehrfachturnhalle und Berufsschule auf dem Schulareal Lindenhof. Bild: Sabrina Manser

Eine Frage des Budgets

Auf der städtischen Website möchte die Stadt, nach einer vollständigen Inventarisierung, die Rubrik für die Kunstwerke mit Ansichten und zusätzlichen Informationen ergänzen. Die Werke sollen der Öffentlichkeit bestmöglich präsentiert werden, heisst es. Auch alternative Formen der Präsentation, wie beispielsweise über die E-City-App, würden evaluiert.

Kälin fragte in seiner Interpellation auch, inwieweit die Unterhaltskosten bei der Vergabe für ein Kunstwerk berücksichtigt werden. Wie die Stadt schreibt, würden allfällige Unterhaltskosten zum Zeitpunkt der Übergabe des Kunstwerks besprochen. «Es kann durchaus sinnvoll und notwendig sein, Fachpersonen für die Inventarisierung und die Einschätzung einer Restaurierung beizuziehen», führt die Stadt in ihrer Antwort aus. Somit könnten Unterhaltskosten eruiert werden und genauer in den Budgetprozess einfliessen.

Die Stadt bekräftigt zudem, dass sie bereit sei, die Kunstwerke regelmässig zu prüfen und zu restaurieren. Derzeit gibt es 55 Werke im öffentlichen Raum. Die Stadt schreibt:

«Eine umfassende und regelmässige Prüfung kann somit nicht alleine durch die Fachstelle Kultur durchgeführt werden.»

Die Umsetzung der Prüfung der Werke könne jedoch erst nach der Inventarisierung erfolgen. Weiter schreibt die Stadt, dass schliesslich entschieden werden müsse, mit welcher fachlichen Unterstützung, in welcher Form und unter welchen Budgetzuständigkeiten eine Überprüfung der Werke umgesetzt werden solle.