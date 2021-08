INTERNATIONALES FLAIR Weltklasse Eishockey in Wil: Die ZSC Lions und die Schwenninger Wild Wings eröffnen das Turnier am Mittwochabend Bereits am Donnerstag treffen die zwei anderen Teilnehmer HC Davos und Dornbirn Bulldogs im Wiler Bergholz aufeinander. EC-Wil-Präsident Roger Dietschweiler blickt mit Vorfreude auf die vierte Austragung des Vorbereitungsturniers Weltklasse Eishockey. Doch er sagt aufgrund der Zertifikatspflicht auch: «Wir wissen nicht richtig, was uns erwartet.»

Die ZSC Lions und Simon Bodenmann (in weiss-blauem Trikot) und der HC Davos treffen im Wiler Bergholz auf ausländische Teams. Juergen Staiger / Keystone (Davos, 2.Februar 2021)

Für den EC Wil beginnt die Saison traditionell mit dem Turnier Weltklasse Eishockey. Und doch ist die diesjährige Austragung eine spezielle, liegt die letzte Ausgabe doch zwei Jahre zurück. Dies, weil das Turnier 2020 aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden musste. Covid-19 spielt auch dieses Mal eine Rolle – allerdings nur insofern, als es für den Eintritt ein gültiges Covid-Zertifikat braucht.

Tickets können einerseits online unter eventfrog.ch erworben werden, andererseits an der Tageskasse. Vor der Eishalle Bergholz hat es zudem ein Testcenter. Der Einlass ins Stadion ist nur mit gültigem Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete möglich. Sämtliche Ausweise des SIHF können nicht als Eintritt geltend gemacht werden.

Die Tageskasse und das Testcenter werden jeweils 90 Minuten vor Matchbeginn geöffnet sein. Insbesondere für Personen, die sich testen lassen müssen, sollten laut EC-Wil-Präsident Roger Dietschweiler genügend Zeit einberechnen. Im Stadion selber gibt es entsprechend Bundesauflagen keine Einschränkungen mehr, so müssen auch keine Masken getragen werden. Es gilt einzig eine Sitzplatzpflicht bei Konsumation von Getränken und Essen, so wie dies in der Gastronomie der Fall ist. «Das ist der Grund, weshalb die Verpflegungsstände ausserhalb des Stadions postiert sein werden», so Dietschweiler weiter.

Mit dem HC Davos, den ZSC Lions, den Schwenninger Wild Wings und den Dornbrin Bulldogs ist es den Verantwortlichen zum wiederholten Mal gelungen, attraktive Teams zu gewinnen. Mit Ausnahme von Dornbirn (für Bars Kasan) ist es das gleiche Teilnehmerfeld, das für das Turnier 2020 vorgesehen gewesen wäre. Ein bewusster Entscheid, wollten die Organisatoren doch nach der Absage möglichst allen Teams nochmal eine Chance zur Teilnahme geben.

Mit dem Ticketverkauf sind die Organisatoren bisher zufrieden. Bis am Donnerstag vergangener Woche wurden bereits 700 Tickets abgesetzt. «Aber wir wissen aufgrund der Zertifikatspflicht nicht wirklich, was uns erwartet. Insgeheim hoffen wir aber schon auf 2000 bis 2500 Zuschauer für das ganze Turnier. Wir freuen uns jedenfalls alle, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder Eishockeyfans im Bergholz begrüssen dürfen.»

Die ZSC Lions sind das einzige Team, das nach 2019 zum zweiten Mal beim Turnier in Wil dabei ist. Da der neunfache Schweizer Meister Ende August in der Champions Hockey League (CHL) im Einsatz stehen wird, sind für ihn die zwei Vergleiche gegen ausländische Teams in Wil umso wichtiger. Der kanadische Stürmer John Quenneville, den die Zürcher unter anderem im Hinblick auf die CHL testen, dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit im Bergholz auflaufen.

Zudem dürften sich die Zuschauer auch auf zwei Spieler aus der Region freuen: Justin Sigrist, der seine starke Saison bestätigen möchte, und Kyen Sopa, der vom SC Bern in die Organisation der ZSC Lions gewechselt hat. Beide Stürmer haben das Eishockey-ABC beim EHC Uzwil erlernt. Gespannt darf man auf die beiden Neuzugänge Yannick Weber und den kanadisch-portugiesischen Doppelbürger Justin Azevedo sein.

In der vergangenen Woche trafen die beiden National-League-Teams der diesjährigen Weltklasseausgabe aufeinander. Mit dem besseren Ende für die ZSC Lions, die Davos in Scuol mit 2:1 nach Verlängerung besiegten. Im Kader der Bündner hat es mit 13 Abgängen und zwölf Zugängen eine Menge Veränderungen im Kader gegeben. So wurde etwa der Offensivverteidiger Dominik Egli von Ligakonkurrent Rapperswil-Jona verpflichtet. Der Frauenfelder soll mittelfristig in die Fussstapfen von Félicien Du Bois treten, der seine Karriere beendet hat.

Rekordmeister HC Davos dürfte viele Anhänger ins Wiler Bergholz locken, verfügen die Bündner doch über eine breite Fanbasis im Unterland. So ist der Gästesektor bei Davoser Auswärtsspielen traditionell sehr gut gefüllt, wenn nicht gar ausverkauft.

Für die zwei ausländischen Teams Schwenninger Wild Wings (Deutschland) und die Dornbirn Bulldogs (Österreich) haben sich die Verantwortlichen nicht zuletzt deswegen entschieden, weil sie wie die Schweizer Teilnehmer wieder gleichentags abreisen können. Hintergrund: Bei den Planungen für das Turnier war unklar, wie streng die Covid-Vorschriften für aus dem Ausland anreisenden Teams sein würden.

Beide Teams warten bisher noch auf den Durchbruch in der heimischen Liga. Schwenningen hat sich seit dem Wiederaufstieg 2013 in die DEL noch nie für die Playoffs qualifiziert, Dornbirn hat es in der österreichischen Liga, in der auch Teams aus Ungarn, Slowakei und Italien teilnehmen, noch nie über den Viertelfinal hinaus geschafft.