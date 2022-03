Integration «Durch den Austausch dazugehörig fühlen»: Die Stadt Wil führt während der Aktionstage gegen Rassismus Erzählcafés durch Die kantonalen Aktionstage gegen Rassismus setzen sich mit Ausgrenzung auseinander. Auch in Wil finden in dieser Woche Aktivitäten statt. Darunter eine ganze Reihe von Erzählcafés. Verschiedene Menschen tauschen sich dort über das Thema Zugehörigkeit aus. Ein Einblick.

Mit den Erzählcafés will die Stadt Wil auch künftig den Austausch und damit die Zugehörigkeit fördern. Bild: Getty Images

Eine Frau erzählt, wie lange sie gebraucht hat, bis sie sich in Wil zugehörig gefühlt hat. Die anderen, die mit ihr in einem Kreis sitzen, hören ihr aufmerksam zu. Dann ist es ruhig, fahles Licht erhellt den dunklen Raum. Jemand anderes aus dem Kreis meldet sich, berichtet von seinen Erfahrungen. «In welchen Momenten fühlen sich die anderen dazugehörig?», fragt Albina Jakupi in die Runde.

Sie moderiert mit Esther Hilber von der städtischen Fachstelle Integration an diesem Mittwochnachmittag in der Stadtbibliothek ein Erzählcafé. Dieses Format des Austauschs wird im Rahmen der kantonalen Aktionstage gegen Rassismus, die in dieser Woche stattfinden, durchgeführt. Bei den Aktionstagen geht es darum, sich mit Ausgrenzung auseinanderzusetzen und ein Zeichen für Toleranz zu setzen, wie der Kanton St. Gallen schreibt.

In der Stadt Wil lautet der Fokus «Dazugehören – Zugehörigkeit». Nebst einer Lesung und einer Kinovorstellung findet eine Reihe von Erzählcafés statt. In einem Erzählcafé trifft sich eine Gruppe von Menschen, die über ein festgelegtes Thema spricht. Das Erzählcafé ist moderiert. «Unterschiedliche Menschen kommen in einem geschützten Rahmen zusammen, erzählen aus ihrem Leben und hören einander zu. Es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen und sich wohl zu fühlen», sagt Hilber zur Idee der Erzählcafés. Eine Begegnung soll entstehen, es müsse nicht irgendein Ziel verfolgt werden.

Mit dem Austausch dazugehören

Zuhören sei wichtig, sagt die Moderatorin in die kleine Runde von fünf Personen. Etwas zu erzählen, ist freiwillig. Was erzählt wird, ist vertraulich. «Wann habt ihr euch in der Vergangenheit dazugehörig gefühlt?», fragt Jakupi. Einen Moment ist es still. Dann meldet sich jemand zu Wort und erzählt, wie es ihr früher ergangen ist. Andere Teilnehmende sagen nichts, hören einfach zu.

Hilber erklärt: «Durch den Austausch und das Teilen von Erfahrung merkt man vielleicht, dass man ähnliches erlebt hat – unabhängig davon, wie alt man ist oder woher man kommt.» Und weiter:

«Ein Gefühl von Zugehörigkeit kann entstehen.»

Es finde auch eine Art biografische Reflexion statt, indem man über vergangene Erfahrungen und Zukunftsvisionen nachdenkt. Nicht nur während der Rassismus-Aktionstage will die Fachstelle Integration eines erreichen: «Dass alle gut miteinander zusammenleben können.» Denn der Mensch habe als soziales Wesen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und sozialer Akzeptanz.

«Wir wollen das gute Zusammenleben im vielfältigen Wil stärken.»

In der Gesprächsrunde fallen Themen wie Kultur, Religion, Sprache, Namen, äussere Merkmale. Alles Dinge, die einen von anderen unterscheiden lassen. Dinge, wegen denen man sich dazugehörig fühlt oder eben nicht.

Weiterführung ausserhalb der Aktionstage

Sieben Erzählcafés wurden und werden in dieser Woche in Wil durchgeführt. Im albanischen Kulturverein finden am Freitagabend und am Samstag weitere Erzählcafés statt. Etwa zwölf Leuten hätten sich bisher in Gruppen ausgetauscht, sagt Hilber. Bei der Migrantenfachstelle (Mifa) fand ebenfalls ein Erzählcafé statt. Dort werde das Angebot aufgrund der positiven Rückmeldung weitergeführt.

Dies ganz im Sinne der Fachstelle Integration. «Wir möchten das Format über die Aktionstage hinaus einsetzen», sagt Hilber. So könnten sich auch Interessierte melden, die ein Erzählcafé organisieren oder moderieren möchten. Die Vision von Hilber:

«Menschen, die sich im Alltag nicht begegnen, können sich austauschen, voneinander lernen und gegenseitiges Verständnis entwickeln.»

Die letzte Frage in die Runde lautet: «Was wünscht ihr euch für die Zukunft, damit ihr euch dazugehörig fühlt?» Es gehe darum, wie offen man selbst sei und wie offen auch andere seien, ist eine Antwort. Ein bestätigendes Nicken geht durch die Runde.