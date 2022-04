Innovation Vom Erdbeerbrand zum Basilikum-Gin: Zwei Geschwister aus Bichwil haben das Brennen für sich entdeckt Seit einem halben Jahr stellen die Geschwister Delia und Thiemo Sutter aus Bichwil Gin her, den sie unter dem Label Zwei vertreiben. Ihr erstes Rezept basiert auf der Zutat Basilikum.

Thiemo und Delia Sutter mit ihrem Gin der Marke Zwei. Bild: Christof Lampart

Thiemo Sutter ist Gemüsegärtner, seine Schwester Delia Grafikdesignerin. Sie sagt aber von sich, dass es ihr nicht liegt, immer dasselbe zu machen. «Ich brauche Abwechslung in meinem Leben.» Und so kam es der heute 21-Jährigen gerade recht, als der ältere Bruder vor gut zwei Jahren mit ein paar Fässern Erdbeeren nach Hause kam. Das überreife Obst sollte weggeschmissen werden.

Der Gemüsegärtner wollte dem Food-Waste aber entgegenwirken und liess daraus Erdbeerschnaps herstellen. «Somit hatte ich auch schon das passende Weihnachtsgeschenk für meine Freunde und Verwandte», erinnert er sich lachend. Während der heute 23-Jährige an der Rezeptur tüftelte, designte die Schwester die Etikette.

Das Präsent kam gut an, und das Geschwisterpaar aus Bichwil selbst auf den Geschmack. «Wir fragten uns, warum wir nicht gleich etwas machen sollten, was uns selbst schmeckt», so Delia Sutter. Dass es auf Weihnachten 2021 hin dann die populäre Wacholderspirituose geworden ist, war kein Zufall. «Im Ausgang trinken wir beide gerne mal einen Gin. Da lag die Idee nahe, es einmal mit einem solchen zu versuchen», so Thiemo Sutter.

Basilikum kam am besten an

Die Geschwister überlegten, was für eine Art von Gin sie noch nie gesehen hatten, konsultierten Websites und bestellten beim Gewürzhändler eine Gewürzliste, die sie gemeinsam studierten. Thiemo Sutter sagt:

«Teilweise wussten wir, wie etwas schmeckt, teilweise recherchierten wir die verschiedensten Botanicals.»

Botanicals sind im Gin all jene Substanzen aus der Natur, welche der Spirituose ihren Geschmack verleihen. Dabei kann es sich um Wurzeln, Beeren, Blätter, Blütenblätter, Baumrinde, Gräser, Samen, Fruchtschalen und andere pflanzliche Bestandteile handeln.

Der Basilikum-Gin. Bild: PD

Die beiden bestellten diverse Botanicals und fingen in der elterlichen Küche an, viel zu experimentieren. Am Schluss hatten sie vier Rezepte. Dass ihr Erstling in Sachen Gin auf dem Botanical Basilikum basiert, hat zwei einfache Gründe: «Er schmeckte uns am besten und wir fanden heraus, dass es auf dem Markt praktisch keinen Basilikum-Gin gibt – also entschieden wir uns dafür», so Delia Sutter.

Viel Fachwissen von der Edelbrennerei

Ziel war es, die erste Charge – 93 Flaschen – an Weihnachten 2021 fertig zu haben. Die ganz genaue Ausarbeitung des Spirituosenrezeptes benötigte dabei viel Zeit; wie auch die Herstellung der schönen Designerflaschen. «Da mussten wir auf einmal feststellen, dass es gar nicht so einfach war, während Corona zu den gewünschten Waren zu kommen. Aber am Ende hat es geklappt», freute sich Thiemo Sutter.

Die Geschwister Thiemo und Delia Sutter. Bild: Christof Lampart

Herstellen liessen die Geschwister den Basilkum-Gin bei der Edelbrennerei Brunschwiler in Oberuzwil, was sich als goldrichtige Entscheidung erwies, wie der 23-Jährige sagt:

«Judith Brunschwiler konnte uns mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung wertvolle Tipps geben und einen Gin brennen, der uns, unsere Freunde und Kunden begeistert.»

Auch die zweite Charge – nun mit 191 Flaschen doppelt so gross – verkauft sich gut. So gut, dass die Geschwister vielleicht schon bald einen weiteren Gin auf den Markt bringen. Dazu drängen lassen wollen sie sich aber nicht. «Für uns ist es ein Hobby, das einfach Spass macht. Und solange die Qualität stimmt, und die Menschen Freude an unserem Gin haben, spricht nichts dagegen, dass wir weitere Gins herstellen. Rezepte haben wir noch zur Genüge», so Delia Sutter.