«Wegen fehlender Garderoben können wir heute keine Frauen anstellen»: Uzwil will endlich den Werkhof modernisieren und bringt den 13-Millionen-Kredit an die Urne

Am 18. Juni stimmt die Bevölkerung der Gemeinde Uzwil über einen Neubau in Niederuzwil ab. Der Werkhof soll von einem alten Bauernhof in einen energetisch vorbildlichen Neubau ziehen können. Die wichtigsten Informationen im Überblick.