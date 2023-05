Verkehr Wil versinkt im Stau-Chaos: Baustelle an der Toggenburgerstrasse vermiest Automobilisten den Feierabend

Chaos pur auf fast allen Einfallstrassen und wichtigen Verkehrsachsen der Stadt Wil: Am Dienstag stand der Abendverkehr über fast zwei Stunden nahezu still. Grund ist die Baustelle des Kantons an der Toggenburgerstrasse. Derzeit werden Unterhaltsarbeiten an der Autobahnbrücke ausgeführt.