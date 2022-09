Infrastruktur «Ein Glücksfall»: Das sagt der Gemeindepräsident von Degersheim über die Aufnahme in das Agglomerationsprogramm Der Bund hat die Voraussetzungen für die Aufnahme in Agglomerationsprogramme punktuell angepasst. Die Region St.Gallen-Bodensee nimmt nun für die fünfte Generation des Agglomerationsprogrammes zwei neue Gemeinden auf. Eine davon ist Degersheim.

Degersheim möchte den Bahnhof umgestalten. Bild: Michael Hug

Der Bund hat die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Agglomerationsprogramm angepasst. Nun hat die Region St.Gallen-Bodensee, zu der 33 Gemeinden gehören, zwei weitere Gemeinden aufgenommen. Dies sind Degersheim und Heiden. Sie werden in der fünften Generation des Agglomerationsprogramms berücksichtigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab 2028 profitieren die beiden Gemeinden von der finanziellen Beteiligung des Bundes bei Verkehrsinfrastrukturen.

Das Agglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee soll ein Zukunftsbild der Region zeigen und setzt Strategien und Massnahmen in den Bereichen Landschaft, Siedlung und Verkehr um. Die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen sowie eine darauf abgestimmte Weiterentwicklung des Verkehrssystems seien die Hauptziele des Programms, ist in der Mitteilung weiterzulesen.

Die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau bilden die Trägerschaft des Agglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee.

Das sind die Agglomerationsgemeinden von der Regio Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee. Neu dabei ist unteranderem die Gemeinde Degersheim. Bild: PD

Die Planung der fünften Generation des Agglomerationsprogrammes hat bereits begonnen. Die vierte Generation wurde im Juni 2021 zur Prüfung beim Bund eingereicht, aktuell läuft der Prüfprozess. Die Umsetzung des Programms startet voraussichtlich im Jahr 2024. Degersheim wird in der neuen Generation, also in sechs Jahren, dabei sein.

Grosse Vorteile für Degersheim

Andreas Baumann, der Gemeindepräsident Degersheim. Bild: PD

Mit der Aufnahme in das Agglomerationsprogramm sieht der Gemeindepräsident von Degersheim Andreas Baumann klare Vorteile. «Die Bestrebungen können nun vorangetrieben werden, unsere Anbindung an die Region und die Zentren wird gestärkt», lässt sich Baumann in der Mitteilung zitieren. Für die Gemeinde Degersheim, die am Rande der Region liegt, sei dies ein Glücksfall. Baumann sagt:

«Die Vorzüge der ländlichen Umgebung werden mit den Vorteilen der städtischen Zentren kombiniert.»

Die räumliche und verkehrliche Entwicklung von Degersheim werde durch das Programm positiv beeinflusst, sagt er. Es leiste wichtige Impulse für die Verkehrssicherheit, Multimodalität sowie den Fuss- und Veloverkehr. Im Gegenzug verpflichte sich die Gemeinde zur Umsetzung von Siedlungs- und Landschaftsmassnahmen, die das Agglomerationsprogramm vorgibt. Zum Beispiel muss die Gemeinde ein Schwachstellenkonzept für den Rad- und Fussgängerverkehr erstellen.

Für die Aufnahme in das Agglomerationsprogramm sei vor allem die Kennzahl der Pendlerströme vorgegeben, erklärt der Gemeindepräsident auf Anfrage. Da Degersheim sehr viele Arbeitsplätze habe, würden gleich viele Pendler nach Degersheim kommen wie aus Degersheim gehen. Die Gemeinde wollte bereits in der vierten Generation aufgenommen werden. Aber es hat nicht geklappt. Baumann sagt:

«Nebst den Kennzahlen der Pendlerströme hat alles gepasst. In den Vorgaben wurden jedoch die Arbeitsplätze vor Ort zu wenig berücksichtigt.»

Der Bund habe dann für die fünfte Generation die Möglichkeit geschaffen, die Perimeter punktuell anzupassen, sagt Baumann. Neu werden nicht nur statistische Aspekte beachtet, sondern auch planerische Aspekte.

Der Gemeindepräsident freue sich, finanzielle Unterstützung vom Bund zu erhalten. Baumann sagt: «Wir planen unteranderem einen neuen Bahnhof und wollen die Hauptstrasse erneuern.» Zudem sei es ein klares Bekenntnis, dass sich die Bevölkerung in Richtung St.Gallen orientieren könne.