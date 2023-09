Infoanlass Rickenbach-Wilen: Fusionierte Schulgemeinde könnte frühestens Mitte 2025 starten An einem Informationsabend der Schulgemeinden Rickenbach und Wilen wurde klar, dass es bis zu einer Fusion zur Volksschulgemeinde noch ein weiter Weg ist.

Der Infoabend fand im Sekundarschulzentrum Ägelsee statt: In der Oberstufe sind Rickenbach und Wilen bereits vereint. Bild: Josef Bischof

Der Plan, die bisher getrennt operierenden Behörden der Primarschule Rickenbach, der Primarschule Wilen, sowie der Sekundarschule Rickenbach-Wilen zur Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen zu fusionieren, ist einen Schritt weiter. Am Mittwochabend wurde im Sekundarschulzentrum Ägelsee über die Erkenntnisse von nicht weniger als sechs Projektgruppen informiert. Diese hatten die Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses geprüft.

Dass das Unterfangen anspruchsvoll wird, wurde am Anlass klar. Den Versammelten wurden noch keine behördlichen Stellungnahmen präsentiert. Die drei Schulbehörden werden erst nach dem Mitwirkungsverfahren über das weitere Vorgehen entscheiden.

Mitwirkung wird online durchgeführt

Armin Blöchlinger, Präsident der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen, und Barbara Jäger, Präsidentin der Primarschulgemeinde Wilen, orientierten einleitend über die Vorarbeiten und die Zusammensetzung der Projektgruppe im Hinblick auf eine allfällige Fusion. In den sechs Gruppen waren alle drei Schulgemeinden vertreten. Die Federführung hatte die Federas Beratung AG. Pascal Widmer als Hauptprojektleiter gab einen ausführlichen Überblick über die erarbeiteten Resultate.

Pascal Widmer von der Federas Beratung AG. Bild: Josef Bischof

Die Projektgruppen – so Widmer – hätten Entscheidungsgrundlagen für die Behörden erarbeitet. In einem ersten Schritt sei der Ist-Zustand erfasst worden. Daraus hätten sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede ablesen lassen. In einem nächsten Schritt seien einander Chancen und Risiken einer Volksschulgemeinde gegenüber gestellt worden. Mit dieser Auslegeordnung hat Widmer die Versammelten konfrontiert und sie damit auf den momentanen Kenntnisstand der Behörden gebracht. Die Schulbehörden werden nach der Mitwirkung der Bevölkerung, die bis zum 15. Oktober online unter www.projekt-vsg-rickenbach-wilen.ch durchgeführt wird, ihre Entscheide über das weitere Vorgehen fällen.

Zwei Volksabstimmungen sind nötig

Zu erwarten ist, dass die Entscheide am 3. März 2024 zur Urnenabstimmung gebracht werden. Falls in allen drei Schulgemeinden eine Ja-Mehrheit zustande kommt, müsste eine weitere Abstimmung am 22. September 2024 über die Gemeindeordnung der neuen Volksschulgemeinde befinden. In der Folge wäre der neue Schulrat zu wählen. Statt der heute 15 Mitglieder stehen fünf, eventuell sieben Mitglieder zur Debatte. Diese würden die Geschicke der neuen Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen ab dem 1. August 2025 lenken.

Unter sechs Blickwinkeln ist eine mögliche Fusion auf ihre Folgen untersucht worden: Recht, Finanzen, Schulorganisation/Personal, Liegenschaften/Infrastruktur, Pädagogik/Schulentwicklung und ausserschulische Angebote. In der tabellarischen Gegenüberstellung waren optisch die Chancen im Vergleich zu den Risiken in der Überzahl. Pascal Widmer betonte aber, dass letztlich nicht die Anzahl der Argumente, sondern die Bedeutung und das Gewicht, das ihnen zugemessen wird, den Ausschlag gebe.

Sie informierten (v. l.): Leo Haas, Schulpräsident Rickenbach, Catherine Ricklin, Danièle Glarner und Pascal Widmer von der Federas Beratung AG, Armin Blöchlinger, Präsident Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen, und Barbara Jäger, Schulpräsidentin Wilen. Bild: Josef Bischof

An den Schulstandorten wird festgehalten

Der Kanton Thurgau strebt Zusammenschlüsse von Schulgemeinden an. Rickenbach-Wilen würde, auf drei Jahre verteilt, mit total 435’000 Franken gefördert. Im Bereich Recht wurde die Möglichkeit zur Urnenabstimmung bei Sachgeschäften als mögliche Verbesserungen angeführt. Finanziell brächte die Fusion kaum Einsparmöglichkeiten.

Bei den Schulbehörden wäre eine konsequente Entflechtung von strategischen und operativen Aufgaben möglich. Behördenmitglieder und insbesondere der Schulpräsident könnten durch einen Gesamtschulleiter (Rektor) entlastet werden. Für die Schulstandorte ergäbe sich ein Autonomieverlust. Jahrgangsschwankungen bei den Schülerzahlen liessen sich flexibler ausgleichen. Alle drei Schulstandorte werden weiter benötigt. Bei den Schulgebäuden gibt es aktuell keinen Um- oder Neubaubedarf.