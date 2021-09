Industriegeschichte Schon vor Bühler gab es in Uzwil Industrie: Wie der Textilpionier Mathias Naef den Grundstein für den Aufschwung an der Uze legte Im Unternehmen von Mathias Naef waren im vorletzten Jahrhundert über 2000 Personen beschäftigt. Die Textilfirma exportierte in den Nahen Osten und nach Südamerika. Nun wurde am Ort, wo alles begann, eine Gedenktafel zu Ehren des Industriepioniers eingeweiht.

Doris Scherrer, Kassierin der Vereinigung für Kulturgut, enthüllt die Gedenktafel für den ersten Uzwiler Industriellen Mathias Naef. Bild: Josef Bischof

Weltweit bekannt geworden ist Uzwil durch den Technologiekonzern Bühler. Dieser ist 160 Jahre alt und beschäftigt weltweit 13'000 Mitarbeitende. Das Familienunternehmen verhalf der Gemeinde sogar zu ihrem heutigen Namen: Aus Henau wurde 1962 auf Bühlers Wunsch Uzwil. Wer nun daraus schliesst, für den Aufschwung Uzwils zur Stadtgrösse mit heute 13'000 Einwohnern seien nur die Firma Bühler – und eine Zeitlang auch die Maschinenfabrik Benninger – verantwortlich, kennt die Vorgeschichte nicht. In der Hauptrolle: der Textilindustrielle Mathias Naef.

Mathias Naef, Uzwiler Industriepionier.

Es begann vor 200 Jahren

1821, genau vor 200 Jahren, eröffnete Mathias Naef in Niederuzwil eine mechanische Weberei. Mit einer Tafel auf dem Gelände seines ehemaligen Betriebsareals gedenkt die Vereinigung für Kulturgut nun des Industriepioniers. Bei der Bushaltestelle Marienfried in Niederuzwil ist die Tafel am Montagabend enthüllt worden. Marco Baumann, Präsident der Vereinigung, würdigte die Verdienste von Mathias Naef. Indem er viele Arbeitsplätze schuf und als vielseitig engagierte Persönlichkeit habe er den Aufschwung von Uzwil in die Wege geleitet.

Textilindustrie mit Höhen und Tiefen

Die Textilindustrie, in der Ostschweiz einst gut vertreten, erlebte manches Hoch, aber auch schmerzhafte Abstürze. Mathias Naefs Firmengründung fiel in eine gute Zeit. Die Handweberei wurde allmählich von der Maschinenweberei abgelöst, ab 1850 gab es Webstühle mit mechanischem Antrieb. Naef nutzte dazu die Wasserkraft der Uze. Er baute seinen Betrieb laufend aus, exportierte Textilien in den Nahen Osten und nach Nord- und Südamerika.

Marco Baumann, Präsident der Vereinigung für Kulturgut, bei seiner Laudatio auf den Textilindustriellen. Bild: Josef Bischof

In der Blütezeit beschäftigte Naef über 2000 Mitarbeitende, zahlreiche davon in Heimarbeit. Die Arbeitsbedingungen waren hart, die Löhne bei Arbeitstagen von 13 Stunden karg. Naef gründete einen Krankenverein und gemeinsam mit den anderen Uzwiler Betrieben Krankenstationen. Er war Mitglied des Gemeinderates und gehörte dem Grossen Rat des Kantons St.Gallen an.

Aufschwung der Maschinenindustrie

Um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert vollzog sich in Uzwil der Wechsel von der Textil- zur Maschinenindustrie. Die Firmen Bühler, Mühlenbau, und Benninger, Maschinenbau, waren nach bescheidenen Anfängen bereits zu renommierten Unternehmen geworden. Das Unternehmen Naef dagegen wurde von einer Abwärtsspirale erfasst. Um die Jahrhundertwende beschäftigte es noch rund 1000 Mitarbeitende. 1914 übernahm Peter Zweifel die Firma. Nach und nach verschwanden die Anlagen in Niederuzwil, 1971 wurde auch die Weberei Zweifel in der Felsegg, Henau, stillgelegt.

Die eingeweihte Gedenktafel listet die wichtigsten Verdienste von Mathias Naef auf. Bild: Josef Bischof

Heute erinnern in Niederuzwil stattliche Häuser an die Blütezeit des Unternehmens. Bewohnt wurden sie einst von Mitgliedern der Familie Naef. Das katholische Pfarrhaus, eines der evangelischen Pfarrhäuser und die beiden ehemaligen Gemeindehäuser an der Flawilerstrasse und an der Bahnhofstrasse gehören dazu. 1934 wurde auf dem ehemaligen Firmenareal die katholische Kirche gebaut.