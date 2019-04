Industrie Haslen: Ab Dienstag Verkehrsbehinderungen möglich

Wer in Oberbüren von der Autobahn kommend in das Industriegebiet Haslen gelangen will, wird es ab November leichter haben: Der Knoten wird ausgebaut und für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gemacht. Bis dahin kann es aber zu Behinderungen kommen. Am Dienstag nach Ostern ist Baubeginn.