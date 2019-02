Indianer und Cowboys im Goldminen-Tunnel Die Niederwiler Fasnächtler tragen dieses Jahr einen Federnschmuck oder einen Hut, denn «Wild Wild West» heisst das Motto. Fasnachtskomitee-Chef Michael Köpfli erklärt, worauf er sich besonders freut.

Zita Meienhofer

Den Federschmuck hat das Niederwiler Fasnachtskomitee bereits angezogen, die Arbeiten am Goldminen-Tunnel stehen noch bevor. (Bild: PD)

Die Fasnacht im Dorf ist ihnen wichtig, den Mitgliedern des Niederwiler Fasnachtskomitees (Fako). «Wir haben eine gute Truppe», sagt Michael Köpfli, der dieser seit etwa fünf Jahren vorsteht. Es seien mehrheitlich die jungen Mitglieder der organisierenden Vereine – Turnverein, Jugend und Musikgesellschaft – die sich im Fako mittun, freut er sich. Die Niederwiler Fasnacht hat am vergangenen Donnerstag gestartet, mit der Eröffnung der Zubi-Bar, die auf dem Rössli-Parkplatz steht. Nun bleibt dem Fako noch eine Woche, dann sind sie schon mitten im Fasnachtstrubel.

Dekorateurinnen geizen nicht mit Ideen

Die Zubi-Bar wurde dieses Jahr mit einem Anbau etwas vergrössert, damit rund 50 Leute darin Platz finden. Ebenfalls wurde sie aufwendig dekoriert. Damit sollen die Fasnächtler einen Vorgeschmack erhalten, was sie am kommenden Wochenende in der MZH Rössliwis erwartet. Liana Brühwiler und Lorena Kamer, die Verantwortlichen für die Dekoration, haben ihre Ideen zusammentragen und wissen, was zu tun ist, damit auch die Räume mottogerecht «verkleidet» sind. Wie immer verraten sie im Voraus noch nicht, was sie bereits angefertigt haben und wie sie die Mehrzweckhalle während zweier Tage «verschönern». Nur eines lassen sie die Gwundrigen wissen: Ein Goldminen-Tunnel führt ins Innere des Saals.

Am Freitag ist Dorffasnacht mit Prämierung

Das Konzept des SuperFreiTags ist geändert worden. Neu soll der Abend ein Maskenball mit Prämierung für die Fasnächtler aus dem Dorf werden. Unterhalten werden diese vom Trio Wolkenbruch sowie von drei Guggen aus der Region. Michael Köpfli erklärt, dass es immer schwieriger geworden sei, die Leute für den Anlass am Freitagabend zu gewinnen. Er hofft, dass das Fako mit dieser Änderung den Wünschen der Besuchenden gerecht werden kann.

Für den Umzug am Samstag haben sich bislang 15 Gruppen angemeldet. Es sind vor allem die Bewohner der verschiedenen Quartiere, die einen Wagen bauen und sich mottogerecht verkleiden. «Schön ist», freut sich Köpfli, «dass viele Kinder mitlaufen.» Anschliessend an Umzug und Kindermaskenball sind die erwachsenen Fasnächtler wieder an der Reihe. Am Konzept des Lumpenballs müsse nichts geändert werden, so Köpfli, das funktioniere. Worauf er sich besonders freut: «Auf den SuperFreiTag, den Umzug und auf Sonntag, 11 Uhr, dann ist hoffentlich aufgeräumt und die Anlässe sind ohne Vorfälle über die Bühne gegangen.»