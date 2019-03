Shag? Jalon? Muhme? In Blanca Gröblis Kopf schwirren Wörter herum, die kaum jemand kennt

Bei Scrabble geht es darum, aus zufällig gezogenen Buchstaben Wörter zu legen und dabei die verschiedenen Bonusfelder auf dem Spielbrett nutzen zu können. Wer in der Ostschweiz Scrabble spielen will – ganz gleich ob Anfänger oder Könner –, für den gibt es ­regelmässige Scrabble-Treffs in St. Gallen und in Uzwil. Vom 15. bis 17. März findet in St. Gallen zudem ein internationales Scrabble-Turnier statt. Das Finalspiel ist öffentlich und wird am Sonntag, 17. Januar, um 12.20 Uhr auf Grossleinwand übertragen. Weitere Infos gibt es unter www.scrabble-schweiz.ch. (tos)