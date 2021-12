Immobilienmarkt «Corona» verändert Wohnträume: Run auf Eigenheime ungebrochen – auch in den Regionen Wil und Toggenburg Die Pandemie beeinflusst die Wohnbedürfnisse der regionalen Bevölkerung nachhaltig. Dies geht aus dem Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank für das dritte Quartal hervor. Die Nachfrage nach Eigenheimen stieg weiter und mit ihr die Preise.

Seit Ausbruch der Pandemie findet im ganzen Kanton St.Gallen ein preistreibender Run auf Wohneigentum statt. René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB), nennt mögliche Gründe: Nebst den tiefen Hypothekarzinsen gehören dazu die gestiegene Wertschätzung von Wohnqualität, das Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre sowie insbesondere auch das Arbeiten im Homeoffice. Von Letzterem profitierten insbesondere Regionen abseits der Ballungszentren. Denn die geografische Unabhängigkeit ermögliche es den Kaufinteressierten, den Suchradius für Wohneigentum weiter auszudehnen. Walser sagt:

«Die Nähe zum Grossraum Zürich macht die Region Wil besonders attraktiv. Es erstaunt daher nicht, dass die hohe Zuwanderung ein wichtiger Faktor für die Nachfrage nach Wohneigentum ist.»

In der Region Wil sind vor allem Einfamilienhäuser gesucht. Hingegen flachte gemäss Walser die Nachfragedynamik im Segment des Stockwerkeigentums ab. Wil verfüge, aufgrund der regen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren, über ein grosses Angebot an Eigentumswohnungen: «Die Angebotsquote beträgt fast drei Prozent und ist damit die höchste im Kanton, liegt aber weiterhin unter dem schweizweiten Mittel von rund vier Prozent.»

Einfamilienhäuser 8,1 Prozent teuer

Wenngleich der Grossraum Wil eine erschwingliche und attraktive Alternative zum angrenzenden Grossraum Zürich ist, wird es auch hier zunehmend anspruchsvoll, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Denn das Preisniveau ist auch im dritten Quartal des Jahres gestiegen: Bei Eigentumswohnungen mittlerer Grösse betrug die Teuerung 7,4 Prozent, im Segment der Einfamilienhäuser gar 8,1 Prozent.

Der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in der Region Wil (inklusive Thurgauer Gemeinden) liegt aktuell mit 1,37 Millionen Franken nur noch marginal unter dem kantonalen Mittel von 1,381 Millionen Franken pro Objekt. In der Stadt Wil sind für ein Eigenheim durchschnittlich gar 1,709 Millionen Franken zu zahlen.

Objekte mit viel Fläche gesucht

Die zunehmende Akzeptanz neuer Arbeitsformen und die damit verbundene Entkoppelung von Arbeits- und Wohnort wirken sich auch in ländlichen Gebieten wie dem Toggenburg mit einem Nachfragezuwachs aus. Auffallend ist laut René Walser, dass im Vergleich zum Vorjahr speziell Wohneigentum mit grösseren Wohnflächen stark gesucht wird. Das habe wohl auch damit zu tun, dass speziell grossflächiger Wohnraum in der Peripherie erschwinglicher ist als in Ballungsräumen.

Weniger Eigentumswohnungen

Die Bautätigkeit im Segment der Einfamilienhäuser bewegt sich im Toggenburg auf konstantem Niveau. So wurden auch im 3. Quartal 2021 wieder knapp 60 neue Einfamilienhäuser bewilligt (das Zehn-Jahres-Mittel liegt bei 53 Neubaubewilligungen pro Quartal). Volatiler zeigt sich die Situation im Segment der Eigentumswohnungen. Walser sagt:

«Wurden in den zwei Jahren vor Corona rund 100 neue Eigentumswohnungen pro Jahr bewilligt, liegt die Zahl der im Toggenburg bewilligten Wohnungen zurzeit noch bei 32.»

Dieser Einbruch reflektiert sich denn auch in der Angebotsquote der Eigentumswohnungen, welche im selben Zeitraum von 3,9 Prozent auf 2,8 Prozent gefallen ist.

Preisanstieg wegen Angebotsverknappung

Die Nachfrage hat die Toggenburger Eigenheimpreise im Vorjahresvergleich nochmals kräftig steigen lassen. Die Verteuerung von 7,7 Prozent bei mittleren Einfamilienhäusern ist sowohl mit dem kantonalen als auch dem schweizweiten Durchschnitt vergleichbar. Ein Einfamilienhaus in Wattwil kostet im Schnitt aktuell 1,149 Millionen Franken. Selbst im ländlichen Hemberg liegt der Schnitt bei 966’000 Franken.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Eigentumswohnungen: Ein mittleres Objekt verzeichnete innert Jahresfrist im Schnitt – nicht zuletzt aufgrund des schwindenden Angebots – gar eine Preissteigerung von 8,3 Prozent.

Keine Trendwende absehbar

René Walser geht nicht von einer Trendwende aus. «Sofern sich die konjunkturelle Ausgangslage und das Zinsumfeld nicht grundlegend ändern, werden gut gelegene Objekte in der Region Wil auf ein anhaltend grosses Kaufinteresse stossen», ist er überzeugt. Und im Toggenburg? Da stünden, gerade bei grösseren Wohneigentumsobjekten, einem Inserat heute schon fünf bis sechs Suchende gegenüber. «Dieser Nachfrageüberhang dürfte auch 2022 wieder Preissteigerungen mit sich bringen», ist Walser überzeugt.