Immobilien Aus dem Rathaus könnte ein Hotel werden: Der Wiler Stadtrat strebt für die Zukunft einen zentralen Standort für die Verwaltung an Die Verwaltung der Stadt Wil ist auf mehrere Standorte verteilt. Die Räumlichkeiten müssten teilweise erneuert werden, eng wird es auch. Der Stadtrat strebt deshalb langfristig eine Zentralisierung der Verwaltung an.

Wird die Verwaltung langfristig gar nicht mehr im Rathaus in der Wiler Altstadt sein? Ein Bericht der Stadt zeigt, dass ein zentraler Standort für die Verwaltung vorteilhaft wäre. Bild: Jochen Tempelmann

In Zukunft könnte die Verwaltung der Stadt Wil nur noch an einem Standort sein. Das Rathaus in der Altstadt wäre dann möglicherweise nicht mehr Teil der Verwaltung. Der Stadtrat schreibt in einem Bericht, dass es mittel- bis langfristig zwingend notwendig sei, eine Zentralisierung der Verwaltungsstandorte anzustreben. Dieser Bericht geht aus einem Postulat hervor, das die Geschäftsprüfungskommission (GPK) einreichte.

Aus Sicht der GPK fehlt eine städtische Immobilien- und Standortstrategie. Im Moment sei nicht erkennbar, welche Departemente einen hohen Handlungsbedarf hätten. Zudem würden Investitionsanträge kurzfristige Parlamentsentscheide erfordern, ohne dass man über einen Gesamtüberblick verfüge. Die Standortfrage der Verwaltungseinheiten sowie Synergiemöglichkeiten seien zu prüfen. Nun liegt eine Auslegeordnung der Verwaltungsstandorte vor.

Kein Platz mehr im Büro

Derzeit gibt es pro Departement einen Standort. Die Liegenschaften befinden sich im Rathaus an der Marktgasse 58–62, Marktgasse 57, Poststrasse 10, Hauptstrasse 20 und Speerstrasse 10. Für den Werkhof ist bereits ein Neubau an der St.Gallerstrasse beim Fürstenlandkreisel geplant. Vor allem beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr sowie beim Departement Gesellschaft und Sicherheit wird es langsam, aber sicher eng. Speziell bei Letzterem, in dem jetzt schon einige Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten müssen.

Langfristig werde sich der Status quo mit den verschiedenen Standorten nicht oder nur mit Einschränkung aufrechterhalten lassen, heisst es. Dies wegen der sich wandelnden Anforderungen an die Verwaltung. Hierbei geht es auch um Themen wie Raumklima oder physische Sicherheit der Mitarbeitenden.

Neue Nutzung für bestehende Liegenschaften

Die Zentralisierung der Verwaltung an einem Standort scheint die beste Lösung zu sein. Wie der Stadtrat schreibt, müsse man gerade in Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv sein. Wege sollen verkürzt, Synergien genutzt werden. Bei einem Neubau wäre die Infrastruktur zeitgemässer und in Sachen Nachhaltigkeit könnte man die Vorbildrolle der Verwaltung stärken.

Ein neuer Standort wäre idealerweise im Zentrum oder in Bahnhofsnähe. Die bestehenden Liegenschaften würden für andere Nutzungen frei werden. Aus dem Rathaus könnte vielleicht ein Hotel entstehen, heisst es. Der Stadtrat wird im Budget 2024 einen Kredit für die Erarbeitung weiterer Grundlagen beantragen.

Bis zur Realisierung des Projekts – sollte es bewilligt werden – dürften aber noch zehn oder mehr Jahre vergehen. Bis dahin sind weiterhin Investitionen in den bestehenden Räumen notwendig.