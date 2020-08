Im Raum Wil werden anstelle der Beständeschauen Hofschauen stattfinden Schafbewertungen werden stattfinden. Allerdings aufgrund der Pandemie nur in einem kleinen Rahmen. So sollen Coronaansteckungen vermieden werden.

Die Schafe werden im kleinen Rahmen bewertet. Severin Bigler / SAW

«Es werden keine Beständeschauen stattfinden», sagt Kurt Hug aus Wilen, Präsident des Schafzuchtvereins Umgebung Wil. Mitte Juli war das noch nicht so klar, Hug hegte noch die Hoffnung, dass die Beständeschauen stattfinden könnten.

Mehr zum Thema Viehschauen im Kanton St. Gallen? Das steht noch in den Sternen Die Viehschau ist der Höhepunkt im Jahreskreislaufs eines Viehzüchters. Ausser es grassiert eine Coronapandemie. Janine Bollhalder

Kurt Hug, Präsident Schafzuchtverein Wil Umgebung PD

Doch: «Das wäre zu kompliziert gewesen mit der Nachverfolgbarkeit, dem Einhalten der erforderlichen Abstände und auch der Verpflegung.» Die Schafzüchter haben eine andere Lösung gefunden: «Es gibt nun Hofschauen», sagt Hug. Drei verschiedene Höfe werden die Lokalität dafür bieten.

Die Züchter – etwa zwölf an der Zahl – werden ihre Tiere zum betreffenden Hof bringen. Dort werden die Schafe von einem Richter bewertet sowie von einer Zuchtbuchführerin im Herdenbuch eingetragen. Nach der Begutachtung werden die Schafe sofort wieder verladen und vom Hof gebracht. Eine halbe Stunde später ist die Luft wieder rein für einen neuen Züchter und seine Schafe. Hug sagt:

«So gibt es kein grosses Personenaufkommen und niemand kommt sich zu nahe.»

Stammbäume können weitergeführt werden

Die erste Hofschau werde am 22. August stattfinden, die nächste am 19. September und die letzte am 4. Oktober. Besucher soll es nicht geben, um die Anzahl Personen möglichst niedrig zu halten.

Hug wird seine Schafe im Oktober in Felben-Wellhausen bewerten lassen. «Ich bereite meine Schafe nicht auf eine besondere Weise auf diesen Tag vor. Ich werde aber ihre Klauen schneiden und im Klauenbad säubern, damit die Tiere keine allfälligen Bakterien im Stall des Züchterkollegen hinterlassen.» Hug wird mit vier Jungschafen und einem Schafsbock zur Bewertung fahren.

Für ihn ist das Ergebnis insofern wichtig, als dass der Stammbaum der Tiere ergänzt und weitergeführt wird. «So kann man immer die Abstammung des Schafes sehen sowie die bereits erzielten Bewertungen.»

Hug bedauert, dass die traditionellen Beständeschauen aufgrund der Coronakrise in einem kleinen Rahmen als Hofschauen durchgeführt werden müssen.

«Eine Schau ist quasi der Lohn für den Züchter. Und es ist jeweils schön, sich mit den anderen Züchtern austauschen zu können.»