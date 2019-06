Im Kampf um Lehrstellen ist nicht nur Köpfchen, sondern auch gutes Benehmen gefragt Das Wiler Lehrstellenforum lockte auch dieses Jahr Hunderte von Jugendlichen, Eltern und Lehrkräfte in den Stadtsaal. Erstmals wurde das Cinewil einbezogen und somit mehr Platz für die Aussteller geschaffen. Christof Lampart

Die grosse Auswahl an Berufen und Lehrfirmen lockte auch dieses Jahr viele Jugendliche, Eltern und Lehrer ans Forum. (Bild: Christof Lampart)

Waren die Ausstellenden bis anhin auf den grossen Saal und das vordere Foyer beschränkt, so konnte diesen Samstagvormittag auch das hintere Foyer als Ausstellungsfläche genutzt werden. Denn die Infoblöcke und Berufswahlpodien gingen erstmals nicht im Stadtsaal, sondern im Cinewil über die Bühne. Dies führte dazu, dass die potenziellen Lehrstellenfirmen mehr Platz zur Verfügung hatten und sich die Besuchermenge besser verteilte. Wo früher echtes Gedränge geherrscht hatte, war dieses Mal ein problemloses Durchkommen garantiert, was allen Raum zum Atmen und genügend Platz für Gespräche zwischen den potenziellen Lernenden und ihren zukünftigen Oberstiften und Lehrmeistern liess.

Vertraut werden mit den Möglichkeiten

Entsprechend gut gelaunt absolvierten die vielen Real- und Sekundarschüler den Parcours – wobei sie öfter Aufgaben seitens der Lehrer bekamen. So verlangte beispielsweise Jürgen Pfitzke, der an der Oberstufe Sonnenhof eine 1. Realklasse unterrichtet, von seinen Schützlingen, dass sie sich mindestens nach fünf Berufen erkundigen sollen. Wichtig war es Pfitzke, dass sich die Schülerinnen und Schüler «natürlich, mutig, offen, aufgeschlossen und interessiert» zeigen sollten, denn «das ist die beste Art, um mit den verschiedenen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen».

Ähnlich sah dies auch die Gegenseite: «Das Wichtigste ist, dass die jungen Menschen Interesse zeigen und ein gutes Benehmen an den Tag legen. Stimmt das, dann stimmt schon sehr viel, wenn es darum geht, ob man jemanden zu einer Schnupperlehre einlädt oder ihm später sogar einen Lehrvertrag anbietet», sagte Adrian Studer von der Confiserie Hirschy AG. Ganz generell habe man am Lehrstellenforum «sehr viele gute Gespräche geführt», freute sich Studer, wohlwissend, dass «es hier wirklich erst einmal darum geht, die Schüler mit den Möglichkeiten im Berufsleben vertraut zu machen».

Wahrscheinlich viel Ausdauer gefragt

Wie zum Beispiel Stefan Altherr. Der Wiler Schüler durchstreifte mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder Silvan den Stadtsaal. «Ich würde gerne Lastwagen- oder Landmaschinenmechaniker werden. Wichtig ist mir vor allem, dass ich später etwas mit den Händen tun kann», sagte der 14-Jährige. Auch Lorena Kukaj schleppte einen Plastiksack voll mit Prospekten mit sich herum. «Ich finde es mega geil, was es hier für eine Auswahl an interessanten Berufen gibt», zeigte sich die 13-Jährige begeistert. Auf einen bestimmten Beruf will sie sich zwar noch nicht festlegen, doch hat es ihr jener der Architektin angetan. «Zu sehen, was man als Architekt macht und wie man arbeitet, fand ich sehr spannend», stellte Lorena Kukaj fest.

Dass es bis zur endgültigen Berufswahl bei den meisten noch einige Auf und Ab’s zu überstehen gilt, ahnte die Moderatorin eines Infoblocks im Cinewil. Ihre Zuhörerschaft verabschiedet sie mit den Worten: «Ich wünsche euch allen viel Kraft und Durchhaltevermögen, bis ihr endlich eure Lehrstelle habt».