Im felsigen Gebirge zu Hause: Auch in der Region gibt es Waldgämse Die Waldgämsen sind bei uns heimisch. Das Suchspiel Geocaching hätte sie einmal beinahe vertrieben.

Ein Rudel Waldgämse grast bei Alenschwanden. Bilder: Paul Lämmler

Immer wieder sichten Flawiler Bewohner Waldgämsen auf ihrem Gemeindegebiet. So wird zum Beispiel berichtet, man habe einzelne Exemplare wiederholt im Girenmoos oder in Oberglatt in der Nähe der Kläranlage gesichtet. Ob das stimmt, weiss der Obmann der Lütisburger Jagdgesellschaft, Paul Lämmler. Er kennt sich mit Waldgämsen in unserer Region aus und sagt:

«Wahrscheinlich handelt es sich um einzelgängerisch lebende Böcke oder ausschwärmende Gämsen, die zur Kolonie rund um den Tufertschwiler Felsen gehören.»

Der Tufertschwiler Felsen liegt westlich vom Weiler Tufertschwil am Neckerufer. Dort sei die Gämse Standwild und dies schon seit vielen Jahrzehnten, sagt Lämmler, der seit 28 Jahren in der Jagdgesellschaft aktiv ist. Das Revier dieser scheuen Tiere erstreckt sich dem Necker entlang, ins Sägentobel, im Tobel des Jomerbaches bis in den Winzenberg, Oberrindal, Ritzenhüsli und Dottenwil. Hier kann der aufmerksame Beobachter also immer wieder Waldgämsen sichten.

Die Kolonie im Toggenburg bleibt stabil

Gämsen bevorzugen schlecht zugängliche Gebiete mit möglichst steilen, felsigen Passagen. Wichtig für sie sind ruhige, störungsfreie Gebiete. Diese Bedingungen sind im erwähnten unteren Toggenburg erfüllt. So ist hier eine stabile Population mit 30 bis 40 Tieren beheimatet. Da die Winter weniger hart sind als im Hochgebirge, gibt es deswegen kaum Verluste. Luchse oder auch Wölfe hätten das Gebiet schon durchstreift, ohne grossen Schaden anzurichten. Lämmler:

«Schlimm war jedoch, als das beliebte Suchspiel Geocaching den Tufertschwiler Felsen als Ziel bezeichnete.»

Sucher mit Kletterausrüstung hätten damals die Ruhezone massiv beeinträchtigt. Der Posten sei glücklicherweise bald darauf entfernt worden.

Jährlich werden zur Bestandesregulierung vier bis sechs Gämsen durch die Jagdgesellschaft Lütisburg geschossen. Die Waldgämsen seien hier in der Region kein Problem, sagt Lämmler. Der Verbiss von Jungbäumen, der Forstverwaltungen ein Dorn im Auge ist, würde sich in engen Grenzen halten. Auch von bekannten Tierkrankheiten wie Gamsblindheit und Moderhinke ist die Tufertschwiler Kolonie bis jetzt verschont geblieben. Auch mit anderen wilden Tieren haben die Gämsen in der Region keine Probleme. Reh und Gämse, so Lämmler, vertragen sich gut. Dagegen sei das Verhältnis zwischen Hirsch und Gämse eher gespannt.

In die Fotofalle getappt: Eine Waldgämse im Winter.

Weitere seltene Tiere beim Tufertschwiler Felsen

Die Gegend zwischen Lütisburg und Necker ist ohnehin ein interessantes Gebiet für seltene Tierarten. Hier brütet zum Beispiel der seltene Wanderfalke, ebenfalls am Tufertschwiler Felsen. Eine besondere Rarität ist ein brütender Adler, der seinen Horst unweit des Weilers Nassen hat. Dies dürfte der wohl tiefst gelegene Horst in unserer Region sein.

In Fachkreisen wird ausgiebig diskutiert, ob Gämsen in den Wald gehören. Gemeinhin wird angenommen, dass der Lebensraum der Gämsen in alpinen Regionen oberhalb der Waldgrenze ist. Eine Theorie besagt, dass Gämse schon früher den Wald besiedelten, durch den Menschen jedoch zurückgedrängt wurden und ihn nun langsam wieder zurückerobern.

Eine andere Theorie vermutet, dass Störungen im Gebirge durch Tourismus, Jagd und Abdrängen durch Weidevieh und Schafe die Gämsen in untere Lagen zwängen. Die Abwesenheit von Grossraubtieren kann ein weiterer Grund für den Wald als Lebensraum für Gämsen sein.

Auch in der Stadt St.Gallen

Waldgämsen sind nicht nur ein Phänomen unserer Region. Auf dem Gebiet der Stadt St.Gallen werden immer wieder Gämsen gesichtet, beispielsweise beim Wildpark Peter und Paul, in der Notkersegg oder im Schaugenbädli. Diese Tiere dürften vom Goldachertobel und von der Martinsbrugg im Osten herkommen, wo schon seit Jahrzehnten Waldgämsen leben. Bekannt ist im Weiteren eine Kolonie im Rickentobel. Bei der Überfahrt über den Ricken auf der Höhe des Hummelwaldes werden die Tiere regelmässig gesichtet.