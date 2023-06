Im Auto eingeklemmt Eine Schwerverletzte und mehrere 10’000 Franken Schaden bei Zusammenprall zwischen Postauto und PW in Oberbüren Am Freitag sind auf der Abt Bedastrasse in Oberbüren ein Postauto und ein Auto zusammengestossen. Die 66-jährige Autofahrerin musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

Blick auf den verunfallten Personenwagen. Bilder: Kapo SG

Eine 66-jährige Autofahrerin war am Freitag kurz vor 7.20 Uhr mit ihrem Auto von Zuckenriet kommend auf dem Klosterstich unterwegs und fuhr auf die Abt Bedastrasse, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig fuhr eine 41-jährige Chauffeurin mit ihrem Postauto und zwei Fahrgästen auf der Abt Bedastrasse Richtung Zuzwil. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoss. Dabei prallte das Postauto frontal gegen die linke Seite des Autos, welches durch den Zusammenstoss in ein parkiertes Auto gegenüber der Einmündung prallte.

Laut Mitteilung wurde die 66-jährige Autofahrerin im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst mit Notarzt wurde die Frau von der Rega ins Spital geflogen. Die Chauffeurin des Postautos sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, das Postauto ist an der Front massiv beschädigt worden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10'000 Franken belaufen.

7 Bilder 7 Bilder Bild: BRK News

Die Abt Bedastrasse wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für den Durchgangsverkehr Richtung Zuzwil gesperrt. Die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Rega sowie die zuständige Feuerwehr. (kapo/vat)