Ihr Kinderlein singet Wil ist eine multikulturelle Stadt. Das ist bereichernd, erfordert aber Fingerspitzengefühl im Umgang mit sensiblen Fragen. Die Streichung von drei Weihnachtsliedern am Mattschulhaus lässt dieses vermissen. Trotzdem soll der Entscheid, wie Weihnachten an den Schulen gefeiert wird, den Schulleitungen überlassen und nicht politisch bestimmt werden.

Oft manifestieren sich Konflikte in der Schule. Hier treffen verschiedene Kulturen, Religionen und Wertehaltungen direkt aufeinander. Dass an der Wiler Mattschule einige Weihnachtslieder für ein Adventskonzert gestrichen wurden, geschah wohl in guter Absicht, ist aber der falsche Weg. Auf das Feiern von Weihnachten muss auch in einer multikulturellen Gesellschaft nicht verzichtet werden. Das kann sogar kontraproduktiv sein. Anstatt eine bessere Integration bewirkt die Schule damit eine Spaltung.

Die Streichung von Weihnachtsliedern aus der Schule ist Wasser auf die Mühlen all jener, die vom Untergang des Abendlandes schwadronieren und mit der Kritik an solchen Massnahmen bis weit in die Mitte der Gesellschaft Applaus ernten. Gerne sprechen diese Leute vom Verlust «unserer Kultur». Was genau aber die Schweizer Kultur ist, dürfte zu unterschiedlichen Antworten führen, je nachdem, wen man fragt. Denn Kultur ist nicht etwa ein starres, fixes Gebilde. Sie wird von einheimischen Traditionen genauso geprägt wie von Bräuchen, Gewohnheiten oder Festen, die Zuwanderer in die Schweiz mitbringen. Auch von der einheimischen Wiler Bevölkerung wird das Weihnachtsfest unterschiedlich gefeiert. Während für einen Teil der Besuch der Mitternachtsmesse essenziell ist, steht für andere das Beisammensein mit der Familie oder auch der Ausgang im Gare de Lion im Zentrum.

Religionen sind aber Bestandteil einer Kultur und sollen im schulischen Kontext auch als das behandelt werden. Wichtig ist dabei, dass die religiöse Neutralität der Volksschule gewahrt wird. Das heisst nicht, dass die Schule den religiösen Ursprung von Weihnachten leugnen muss. Ihre Aufgabe ist es aber, den Schülern zu erklären, dass es verschiedene Religionen gibt, diese unterschiedliche Glaubensvorstellungen haben und andere Traditionen pflegen.

Tut sie das, spricht nichts gegen das Singen von Weihnachtsliedern in der Adventszeit. Kulturelle und religiöse Unterschiede müssen nicht totgeschwiegen werden. Stattdessen sollten sie im Unterricht thematisiert werden. Nur so kann die Schule ihrem Bildungsauftrag gerecht werden und zu mehr gegenseitigem Verständnis beitragen. Ob es Aufgabe der Politik ist, der Schule Weihnachtsfeiern vorzuschreiben, ist eine andere Frage. Diese Entscheidung ist bei den Schulleitungen besser aufgehoben.