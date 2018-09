«Ich war stinkfaul im Training» – wie es Thomas Zamboni trotzdem in die NLA geschafft hat Thomas Zamboni ist Assistenztrainer beim Eishockey-Club Biel in der höchsten Schweizer Liga. Vor dem Saisonstart gibt der 31-jährige Wiler Einblicke in seinen Beruf und erklärt, was dem Hockey in der Ostschweiz fehlt. Nicola Ryser

Der Filzstift und die Tafel gehören zu seinen meistgebrauchten Mitteln: Thomas Zamboni gibt Anweisungen. (Bilder: Nicola Ryser)

Die Ränge der Tissot Arena sind leer, die Luft ist kühl. Auf dem Feld herrscht jedoch reger Betrieb. Die Spieler sind mitten im Training. Die Pucks gleiten dutzendweise über das Eis, die Köpfe rauchen. Der EHC Biel aus der Nationalliga A, der höchsten Eishockey-Liga der Schweiz (National League), steht kurz vor dem Saisonstart. An der Bande steht Thomas Zamboni, beobachtet das Geschehen und kommuniziert mit dem Trainerteam. Zamboni, mit seiner langen Körperstatur kaum zu übersehen, hat vor fast zehn Jahren Wil verlassen, um in Magglingen Sport zu studieren. Nach mehreren Stationen ist er nun Assistenztrainer im Berner Seeland.



Thomas Zamboni, Sie starten Ihre fünfte Saison als Assistenztrainer bei der ersten Mannschaft des EHC Biel. Wie sind Sie zu einem solch besonderen Beruf gekommen?



Durch die Motivation zum Sport – und auch ein bisschen Glück. Da ich während meines Studiums Tag und Nacht über Eishockey geredet habe, wussten die Leute, dass ich in dieser Sportart arbeiten wollte. Idealerweise natürlich in Biel, das unterhalb von Magglingen liegt. So kam ich in Kontakt mit dem Fachleiter der Sportschule, welcher als Koordinator beim EHC arbeitete, und durfte als Konditionstrainer bei der U17-Mannschaft einsteigen. In der Folge bin ich immer mehr reingekommen. Zuerst als U10-Cheftrainer, später zur U13 und U15 und dann als Konditionstrainer der U20. Schliesslich haben sie einen Assistenten in der ersten Mannschaft gesucht und mein Name ist gefallen. Et voilà hatte ich meinen ersten drei-Jahres-Vertrag.

Warum ist Ihr Interesse am Eishockey so gross?

Als ich fünf Jahre alt war, durfte ich mit dem Sohn meines Göttis an ein Probetraining gehen. Nach einer Stunde war mir klar, dass ich zu diesem Sport gehöre.

Wieso das?

Es sind die Unberechenbarkeit und Vielseitigkeit, die mich faszinieren. Man muss schnell sein, beweglich, technisch perfekt sowie taktisch und kognitiv talentiert. Diese komplexen Attribute muss man mitbringen, um erfolgreich zu sein. Denn die Intensität und Schnelligkeit der besten Spieler der Welt sind fast unerreichbar. Es geht immer um Entscheidungen in kürzester Zeit, um die beste Lösung zu wählen. Das ist schlicht ein unbezahlbarer Reiz.



Mit Pfeife ausgerüstet alles im Blick : Ab und zu leitet nicht der Cheftrainer, sondern sein Assistent Thomas Zamboni das Training auf dem Eis.

Wie bereiten Sie die Mannschaft vor, um einer solchen Intensität und Schnelligkeit standzuhalten?

Man bleibt im Training immer dran. Auch im Sommer, ausserhalb der Saison. Das bedeutet: jede Woche Eis- und Konditionstraining. Darin enthalten sind Schnelligkeits-, Kraft- oder Ausdauereinheiten, aber auch spielerische Elemente und Events zum Teambuilding. So sind die Wochen mehrheitlich voll. Kaum mehr aus dem Programm zu denken sind auch Yoga und Pilates. Denn die Anforderungen an die Beweglichkeit und Mobilität der Spieler werden immer grösser.

Das klingt nach einer strengen Vorbereitung für die Spieler. Ist das für Sie auch ein strenger Job?

Es ist mein Traumjob. Ich komme jeden Morgen in die Eishalle, was ich früher als Hobby auch schon getan habe. Natürlich ist es auch streng, denn jeder Tag verläuft anders. Ich bin Assistent, leite vereinzelt das Eistraining und bin auch für das Athletik- und Verletztentraining zuständig. Zudem bin ich Videocoach. So analysieren wir beispielsweise vor dem Spiel den Gegner, dann, während der Partie, beobachte ich das Geschehen auf dem Eis von der Tribüne aus und bin mit dem Verteidigercoach per Funk verbunden. Mein Kollege schneidet bei Auffälligkeiten die Videos, die wir dann in den Pausen besprechen. Und nach dem Spiel werden die Videos und auch die Daten der Spieler aufgearbeitet.



Haben Sie überhaupt noch Freizeit?



Ich habe eineinhalb Tage in der Woche frei und nutze diese zur Erholung oder für andere sportliche Aktivitäten wie Tennis. Als vollangestellter Assistenztrainer lebe ich gut.



Sie selber haben auch mal Eishockey gespielt, in Wil und Uzwil…



…diese Statistik muss man nicht weiter beachten.



Wieso hat es für die Spieler-Karriere nicht gereicht?

Ich war nie wirklich fleissig im Training, war sogar stinkfaul. Ich habe einfach gerne von frühmorgens bis spätabends gespielt. Aber das alleine reicht heute nicht mehr, darum habe ich mir auch nie diese Frage gestellt. Ich war immer der Typ, der am besten wusste, wie etwas funktioniert, nicht wie etwas umgesetzt wird. Darum bin ich jetzt Trainer. Auch weil der Fleiss während des Studiums glücklicherweise doch noch gekommen ist.



Ein bisschen Spass muss sein: Die Stimmung des Teams im Training ist gut, auch Zamboni bleibt zwischen den intensiven Intervallen locker.

Die Ostschweiz ist im Eishockey in den obersten Ligen nicht so stark vertreten, lediglich mit dem HC Thurgau in der Swiss League, der zweithöchsten Schweizer Liga. Woran liegt das?

Kommt darauf an, ob man Rapperswil dazuzählt. Aber es stimmt schon. Das Problem ist nun mal, dass die Dominanz der Zürcher Vereine alles überdeckt. Beim kleinen EC Wil ist man trotz grossen Vorreitern wie Michel Zeiter oder Rolf Schrepfer weit weg von der Welt der Profis. Die besten Spieler bleiben denn auch nicht in der Region, sondern wechseln zu den Topclubs mit ihren grossen Organisationen. Das ist schade, denn die Infrastruktur in der Ostschweiz wäre vorhanden. Gleichzeitig wirkt es für mich so, als ob die Ostschweizer Vereine nicht richtig miteinander zusammenarbeiten wollen und dem Konkurrenzdenken verfallen sind. Vor allem in Wil und Uzwil wäre das Potenzial da, weil sie so nah zusammen sind und die gleichen Interessen verfolgen. Doch die Situation kann ich nur aus der Ferne beurteilen.



Mangelt es auch an der Begeisterung in der Region?

Keineswegs. Meine Kollegen vom EC Wil berichten mir regelmässig, dass sie immer mehr Kinder in den Verein aufnehmen.

Wie viel Kontakt haben sie noch mit Ihren Bekannten in Wil?

Ich wohne zwar seit Jahren in Biel, im Sommer komme ich aber jeweils in die Ostschweiz zurück. Meine Familie, meine Freundin, meine Kollegen aus der zweiten Mannschaft des EC, sie alle leben noch im Fürstenland. Auffallend sind für mich die Ähnlichkeiten der beiden Städte. In Biel sind zwar alle ein wenig offener. Das hat damit zu tun, dass die Leute nahe am Sport leben, mit dem See, dem Jura sowie den Sportstadien des FC, EHC und der Swiss Tennis. Doch sonst ist Biel wie Wil. Beide Städte sind die kleinen Nachbarn der grossen Orte. Biel ist neben Bern, Wil neben St.Gallen. So fühle ich mich an beiden Orten wohl.

Haben Sie sich nie Gedanken gemacht, in Wil zu bleiben und einen anderen Beruf auszuüben?

Ursprünglich bin ich gelehrter Schreiner, den Beruf mochte ich sogar sehr. Doch am Ende war der Sport schlicht dominanter. Mein Vater hat mich vor dem Studium gefragt, was nach Magglingen geschehe. Und ich habe ihm geantwortet, dass ich es selbst nicht wusste. Ich wollte einfach etwas mit Sport machen. Und da bin ich jetzt.



Was ist Ihr nächstes berufliches Ziel? Cheftrainer?

Es wäre schön. Doch in der Regel wirst du in der obersten Liga nur Chefcoach, wenn du ein erfolgreicher ehemaliger Spieler oder ein sehr, sehr guter Assistenztrainer bist. Da habe ich noch Luft nach oben.

Dann wollen Sie lieber zuerst Schweizer Meister werden?

Es liegt zwar noch ein langer Weg vor uns, aber mit der aktuellen Mannschaft darf man zumindest davon träumen. Unser Saisonziel ist die Top 6, was einer Viertel- und Halbfinalqualifikation gleichkommt. Einmal da angekommen, kann alles passieren.