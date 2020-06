«Ich hatte ein einfaches, aber schönes Leben»: Ida Keller aus Jonschwil blickt zufrieden zurück auf stolze 100 Lebensjahre Zu ihrem 100. Geburtstag erzählt Ida Keller von viel Arbeit, Katzen sowie verschmähten Liebhabern. Mit ihrem Leben ist die Jubilarin zufrieden.

Ihr Leben lang war und ist Ida Keller eine Katzenfreundin. Bild: Katja Brütsch

Ein bisschen gebückt und feingliedrig, eine Stoffkatze auf den Knien, sitzt sie in ihrem Rollstuhl. Ida Keller war ihr Leben lang eine Katzenfreundin. Als Kind versorgte sie die Katzen der Familie, später kümmerte sie sich um die Nachbarskatzen. Heute leistet die Stoffkatze ihr Gesellschaft.

Der 100-jährigen Ida Keller sieht man an, dass sie in ihrem Leben viel gearbeitet hat. Schon als junges Mädchen unterstützte sie ihre Eltern in deren Stickereigeschäft in Jonschwil. Wenn immer Arbeit anfiel, Keller übernahm sie. Diese Haltung lernte sie von ihrer Mutter. Keller ist zufrieden:

«Ich hatte ein einfaches, aber schönes Leben.»

Ausserdem habe sie fast immer Freude am Leben gehabt, denn «wenn man keinen Ärger hat, hat man Freude», bringt sie es auf den Punkt.

Der Mutter und Jonschwil blieb sie verbunden

Bis vor einem halben Jahr lebte sie in ihrer eigenen Wohnung. Unterstützt wurde sie von einer Nachbarin. Geheiratet hat Ida Keller nie. Anwärter habe es zwar schon gegeben, aber von denen sei ihr abgeraten worden, erklärt Keller mit einem Schmunzeln. Sie ergänzt schmunzelnd:

«Der sei ja doch nur auf das Geld aus gewesen, hat es geheissen.»

Ausserdem habe sie, als älteste von acht Geschwistern, ihre Mutter nicht allein lassen wollen, nachdem ihr Vater gestorben war.

Geburtstagsfeier im «Dörfli» in Schwarzenbach

Heute Sonntag feiert Ida Keller ihren 100. Geburtstag im Seniorenwohnsitz Dörfli in Schwarzenbach. Vorbereitet wurde die Feier, entsprechend den Schutzmassnahmen, von der Heimleitung und Kellers Göttibueb. Vom Göttibueb erzählt sie voller Lob: Er würde ihr alles abnehmen und organisieren, schliesslich sei er noch jünger und fitter. Sie scheint sich auf ihren Geburtstag zu freuen, auch wenn «mit 70 alles schöner war».

Erinnerungen an vergangene Jahre erfreuen Ida Keller heute. Bild: PD

Ida Keller geniesst jeden Besuch, den sie bekommt; während des Besuchsverbots aufgrund des Coronavirus blieb sie per Post mit der Welt ausserhalb des «Dörfli» in Kontakt. Vor allem die erhaltenen Postkarten mit Bildern von ihr aus ihrer Jugend vermochten sie zu erfreuen.