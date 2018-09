«Ich bin kein Gangsta-Rapper» Sein Herz schlägt für den Rap und seine Hoffnung ruht auf denen, die seine Musik mögen. Der Uzwiler Timo Brühwiler hat es in den Halbfinal des «MyCokeMusic Soundcheck» geschafft. Nun liegt es beim Publikum, ihn und den Titel "Andiamo" in den Final voten. Andrea Häusler

Timo Brühwiler alias Lumo. (Bild: Andrea Häusler)



Lumo heissen die Wochenmärkte Westafrikas, welche die Menschen in den Dörfern mit dem Nötigsten versorgen. Und Lumo ist auch der Name eines Videogames, in dem Spieler in über 400 Räumen auf Geheimnisse stossen und Rätsel lösen. Marktfahrer ist Timo Brühwiler alias Lumo nicht, Gamer auch nicht. Der 21-jährige Uzwiler ist gelernter Kaufmann und arbeitet als Projektplaner bei der Bühler AG. Seine Freizeit und sein Herz aber gehören der Musik – so gut wie ausschliesslich. Und jetzt scheint sein Durchbruch zum Erfolg zum Greifen nah. Mit Rapper-Kollege David Dick (Dace) aus Rorschach will Timo den gemeinsamen Song «Andiamo» zum Coca-Cola-Song machen und damit das Preisgeld von 50000 Franken einstreichen. Wobei es in Cash «nur» 20000 Franken gibt. 30000 Franken werden «in unterstützender Form» durch Musikexperten vergeben.

Ziel ist der Finaleinzug

Die Chancen stehen so schlecht nicht. Gegen 250 Mitbewerber hat sich das Ostschweizer Rapper-Duo bereits durchgesetzt. Jetzt stehen Lumo und Dace im Halbfinal des «MyCokeMusic Soundcheck», eingereiht zwischen den besten zwölf Newcomern. Wer es schliesslich ins Finale der letzten Drei schafft und am 5. Oktober um Ehre und Geldsegen singt oder eben rappt, bestimmt das Publikum. Noch bis morgen kann auf der Website des Veranstalters gevotet werden. «Ich hoffe natürlich auf möglichst viele Stimmen aus der Region», sagt Timo Brühwiler. Denn der Final sei schon das Ziel.

Erste gemeinsame Produktion

Für ihn ist «Andiamo» die erste gemeinsame Produktion mit David Dick. Obwohl sich die beiden seit längerem kennen, wie Lumo sagt. Die Initiative, den Song zum Wettbewerb anzumelden, ist denn auch vom Rorschacher aus- gegangen. Timo Brühwiler ist mehr der stille Schaffer, der sich, wo immer er sich aufhält, zu Songs inspirieren lässt, Textideen notiert, zu Hause in der elterlichen Wohnung zu einem Titel schustert, um diesen schliesslich in einem professionell ausgestatteten Tonstudio in Flawil mit dem passenden Beat zum Song zu gestalten. Das tut er seit bald drei Jahren. Mit dem Schreiben von Texten hat er jedoch bereits im Alter von dreizehn Jahren begonnen. Damals, erinnert sich Timo, habe er sich auf diese Weise mit den Sorgen und Nöten des Schüleralltags auseinandergesetzt und die pubertätstypischen Probleme und Konflikte verarbeitet.

Individualität im Trend-Genre

Heute sind seine Songs leichter, harmonischer und melodiöser. «Tanzbar», wie Timo es nennt. Die Nähe zum Afro-Trap – eine Mischung aus Elementen des Traps der amerikanischen Südstaaten und afrikanischen Rhythmen (vor allem Coupé-Décalé) ist unverkennbar. Das in den Pariser Arbeitervierteln geborene Sub-Genre des Hip-Hops liegt im Trend. Mehr noch: In der Szene ist die Rede von einem zunehmend rentabler Hype. Wie hebt sich Timo Brühwiler von der Fraktion der Vielzahl von Nachahmern ab? Mit Authentizität, jener Realness, die ihn als Jugendlicher ausgezeichnet hatten und die er sich bewahrt hat. Und mit einem Music-Style, der von den Beats und dem Sound her an Bestehendes anlehnt, aber dennoch individuell ist. «Ich bin kein Gangsta-Rapper und war es nie», sagt Timo Brühwiler über sich. «Ich bewundere Musiker, die mit ihren Songs wahre Gefühle nach aussen tragen, damit Emotionen wecken und Gänsehaut erzeugen.» Das brauche Mut und diesen bewundere er.

An Träumen festhalten

Ein Leben ohne seine Musik könnte sich Lumo schwer vorstellen. Sein Traum ist es, irgendwann ein eigenes Studio zu betreiben, ein Album herauszugeben und schliesslich das Hobby zum Beruf zu machen. Wie steinig dieser Weg ist, weiss er wohl. «Ich bin jedoch bereit, viel dafür zu tun.» Zum Beispiel ein umfangreicheres Repertoire an eigenen Titeln produzieren. «Ich bin seit einiger Zeit fast wöchentlich im Studio», sagt Timo Brühwiler. Dass dadurch kaum Zeit für andere Freizeitaktivitäten bleibt, nimmt er gelassen: «Meine Kollegen finden meine Musik cool, unterstützen mich, kritisieren aber auch.» Davon profitiere er. An Träumen festhalten «Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben ihnen zu folgen.» Dem Motto, das Timo Brühwiler im November 2014 – posierend vor einem knallgelben Ferrari-Cabrio –, auf seiner Facebook-Seite publizierte, ist er treu geblieben. Und er ist auch fest entschlossen, dies weiterhin zu tun. Egal, ob «Andiamo» nun zum Coca-Cola-Song gekürt wird oder nicht.

Wer Timo Brühwiler und David Dick unterstützen und für ihren Song «Andiamo» voten möchte, kann dies tun unter der Adresse: www.mycokemusic.ch.