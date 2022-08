Hofplatz Die wohl schönste Einfahrt Mäders und das Problem mit den Helferinnen und Helfern: So war die Hofchilbi in der Stadt Wil «Von Wiler für Wiler»: So lautete das Motto auch an der 49. Austragung der Hofchilbi. Dunkle Wolken bedrohten den Hofplatz, doch bis auf wenige Regentropfen stand der Hofchilbi nichts im Weg. Die Ehre, auf dem Sechsspänner einzufahren, hielt dieses Jahr Wils Stadtpräsident Hans Mäder inne.

Ein erstes Bier vom angezapften Fass für Ehrengast und Stadtpräsident Hans Mäder (links) und Hofchilbi-OK-Präsident Rico Kreis. Bild: Christoph Heer

Vergangenen Samstag war es wieder so weit: Die Hofchilbi wurde ausgetragen. Der Wiler Stadtpräsident, Hans Mäder, war in diesem Jahr Ehrengast und er durfte mit dem Sechsspänner einfahren.

«Eine solch einmalige Einfahrt, hoch zu Ross, vor so vielen Menschen – das macht mich schon stolz», sagte Hans Mäder beim Interview mit OK-Präsident Rico Kreis. Mäder und Kreis verbindet eine jahrelange Freundschaft, insbesondere als Mitglieder des Vereins KTV Wil Handball, der wiederum für die Organisation der Hofchilbi verantwortlich ist. Hans Mäder, der auch Gründungsmitglied des KTV ist, wirkt im Verein in unterschiedlichen Ämtern. Zudem sorgte er dafür, dass es die Hofchilbi heute in dieser Form gibt.

Die 49. Hofchilbi wurde wiederum von mehreren tausend Personen besucht. Bild: Christoph Heer

«Nächstes Jahr, wenn unsere Hofchilbi 50-jährig wird, werde ich ganz bestimmt wieder mit dabei sein. Dann allerdings nicht mehr als Ehrengast, sondern einfach als Wiler», sagte der Stadtpräsident. Auch für Rico Kreis war es eine Ehre, den Stadtpräsidenten mit auf der Bühne zu haben. «Hans ist ein guter Freund. Wir haben zusammen mit unserem Handballklub unzählige Aufstiege und auch wenige Abstiege miterlebt. Über 25 Jahre lange gingen wir handballtechnisch den gleichen Weg und waren stets zusammen, das verbindet für die Ewigkeit», sagt Rico Kreis. Er steht der Hofchilbi zum achten Mal als OK-Präsident vor.

Stadtpräsident Hans Mäder bei seiner Rede. Bild: Christoph Heer

Die Krux mit dem Helferpool

Auch in diesem Jahr brauchte es rund 150 Helferinnen und Helfer, um nach zwei Jahren Corona-Unterbruch wieder eine Hofchilbi auf die Beine zu stellen. «Etwa 70 Prozent stellen wir aus dem KTV Wil Handball, den Rest versuchen wir von befreundeten Vereinen zu rekrutieren. Allerdings zeigt sich das immer wieder als grosse Herausforderung», sagte Kreis und betonte, dass auch die Ferienzeit eine Mitschuld daran trägt, um genug Freiwillige zu finden. «Doch am Termin – immer am letzten Samstag im Juli – wird festgehalten», so der OK-Präsident.

Auf die Frage, was die Hofchilbi so beliebt macht, ist sich Rico Kreis sicher, dass es ein Fest für jung und alt ist. «Zuerst geniessen es wiederkehrend die etwas älteren Besucher, auch wegen des volkstümlichen Auftritts der Mürztaler. Später kommt dann die jüngere Generation auf ihre Rechnung und feiert bis weit in die Nacht hinein.»

Bierseligkeit, musikalische Umrahmung, Freunde treffen, Gemütlichkeit und kulinarische Häppchen; die diesjährige Hofchilbi hat nichts von seinem Charme verloren, obschon die Organisation nach zwei Jahren Unterbruch einige neue Herausforderungen mit sich gebracht hatte. Auch das Wetter spielte mit. Erst bedrohten dunkle Wolken den Hofplatz, doch bis auf wenige Regentropfen stand der Hofchilbi nichts im Weg.