Hoffen auf das Ende des Stillstands: Uzwiler Dampflockfans wegen Coronavirus auf dem Abstellgleis Zurzeit ruht die Arbeit der Bahnenthusiasten in der Uzwiler Werkstätte der Dampfbahn Furka Bergstrecke.

Markus Staubli hofft, dass bald weitergearbeitet werden kann. Bild: Christof Lampart

Auf rund 900 Quadratmetern Fläche werden seit Juni 2013 die Dampflokomotiven der Dampfbahn Furka Strecke (DFB) in einer Halle der Benninger AG in Uzwil revidiert.

Zu diesem Zweck treffen sich in Nicht-Coronavirus-Zeiten alle zwei Wochen 20 bis 25 Frauen und Männer, um jeweils von Donnerstag bis und mit Samstag historische Dampfloks wieder so herzurichten, dass sie dereinst auf der Strecke zwischen Realp und Oberwald in Dienst genommen werden können.

Wie vor dem obligaten Feierabendbier

Gegenwärtig befindet sich noch eine von ursprünglich sieben Dampfloks, welche 1990 aus Vietnam in die Schweiz zurückgeschafft und seitdem Stück für Stück originalgetreu restauriert worden waren, in Arbeit: die HG 4/4 Nr. 708. Oder besser gesagt: Sie sollte in Arbeit sein.

Ungewohnt leer: Normalerweise arbeiten an Wochenenden rund 25 Personen an der Restauration der Dampflok HG 4/4 Nr. 708. Bild: Christof Lampart

Denn dort, wo ansonsten Hochbetrieb ist, herrscht auf einmal gähnende Leere. Ja, wer in diesen Tagen die mit zwei 10-Tonnen-Portalkränen ausgestattete Werkhalle betritt, den beschleicht ein Gefühl, als ob alle Mitarbeitenden gerade noch alles sauber aufgeräumt hätten – wie es sich vor dem ebenso verdienten wie obligaten Feierabendbier so gehört.

Doch auch morgen und an den nächsten Wochenenden wird hier die Arbeit ruhen, denn: «Wir können die Abstandsvorschriften, die es uns erlaubt hätten, weiter zu arbeiten, nicht einhalten und ausserdem gehören viele in unserem Team altersmässig der Coronavirus-Risikogruppe an», weiss der stellvertretende Projektleiter, Markus Staubli.

Möglichst nicht in Rückstand geraten

Für Staubli ist der Covid-19-Lockdown «eine völlig ungewohnte Situation, von der wir alle hoffen, dass sie bald wieder endet». Denn nicht nur das Sozialleben leidet, sondern auch der Zeitplan bezüglich Restauration: «Wir sollten eigentlich in rund zwei Jahren fertig sein. Da wäre es nicht gut, wenn wir allzu sehr mit der Arbeit in Rückstand gerieten», so Staubli.

Zudem laufen im Stillstand erhebliche Kosten auf, denn die Hallenmiete kostet die DFB jährlich 105'000 Franken. «Da ist es um jeden Tag schade, an dem man nicht arbeiten kann», bedauert Staubli, der die Summe jedoch sogleich ins richtige Verhältnis setzt.

«Das sieht nach viel aus und ist auch nicht wenig, aber wir leisten hier jährlich so viele Stunden wie fünf Festangestellte. In den Jahren 2014 bis 2018 haben wir sogar fast so viele Stunden wie sieben Festangestellte angehäuft, weil wir die Lok 704 unbedingt fertigmachen mussten.»

Nach der Restaurierung folgen die Hauptrevisionen

Wer übrigens eine Berufslehre im mechanisch-technischen Bereich abgeschlossen hat und gerne mitarbeiten würde, ist jederzeit willkommen: «Wir fragen einfach, was jemand gelernt hat und setzen ihn dann so ein, wie es seinen Fähigkeiten entspricht», erklärt Staubli.

Mit dem umfangreichen Maschinenpark können mechanische Bearbeitungen wie das Drehen, Fräsen oder Bohren fachmännisch ausgeführt werden. Und die hydraulischen Nietpressen erlauben es, alle Nietarbeiten an Dampflok-Rahmen, Kessel, Wasserkasten und Führerhäusern auszuführen. «Wir sind ein eingeschworenes Team, das nicht nur die Loks originalgetreu restauriert, sondern auch alle schon im Betrieb sich befindenden Loks zu revidieren versteht», so Staubli.

Und das ist auch gut so. Denn wenn die Restaurierung der 708 abgeschlossen ist, stehen «nur» noch die Hauptrevisionen bei den Furka-Dampflokomotiven an. «Uns wird auch in Zukunft die Arbeit nicht so schnell ausgehen, denn um eine Lok zu revidieren, braucht es wohl an die fünf Jahre», lacht Staubli – «wenn das Virus uns denn lässt.» Und es ist an der Art, wie er es sagt, unschwer herauszuhören, dass er am liebsten gleich wieder loslegen würde.