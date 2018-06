Hofchilbi 2018: Eishockey-Nationalspielerin Anja Stiefel wird das erste Bierfass anstechen

Bereits zum 29. Mal findet am Samstag, 28. Juli, in der Wiler Altstadt die Hofchilbi statt. Ehrengast ist Eishockey-Nationalspielerin Anja Stiefel, die das Fest mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Hofplatz eröffnen wird. Neu an der Hofchilbi ist auch die "Böckli-Bar" auf dem Lindenplatz.