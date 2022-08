HÖHENFLUG «Die letzte Saison hat uns wachsen lassen»: Reaktionen auf den Sprung des FC Wil an die Spitze der Challenge League Nach vier Siegen in den ersten fünf Saisonspielen grüssen die Wiler von ganz oben. Und das nach dem vorletzten Platz in der vergangenen Spielzeit. Gänzlich neu ist dies Erfahrung allerdings nicht.

Die Wiler Mannschaft bejubeln den 3:1-Sieg in Yverdon - und die Tabellenführung. Bild: Pascal Muller, Freshfocus

Damit war nicht zu rechnen: Der Leader in der zweithöchsten Spielklasse heisst nach fünf Runden FC Wil. Noch kurz vor der Saison hatte der «Blick» getitelt, dass in dieser Saison alle Challenge-League-Mannschaften Aufstiegsambitionen hegen - ausser die Wiler.

Am Freitag im unerwarteten Spitzenspiel in Yverdon hat der FC Wil die Waadtländer vor der Pause an die Wand gespielt, was einen 3:0-Vorsprung nach sich zog. Als kurz vor dem Seitenwechsel Wils Aussenverteidiger Michael Heule mit einer unnötigen gelb-roten Karte früh ausgeschlossen wurde, bekam die Partie ein anderes Gesicht. Die Wiler waren in der zweiten Halbzeit fast ausschliesslich mit Verteidigen beschäftigt, hielten den Schaden mit einem Gegentreffer aber in Grenzen.

Es war der zweite Auswärtssieg in Folge, nachdem zuvor in der Fremde während über acht Monaten kein einziger Vollerfolg resultiert hatte. Von den ersten fünf Saisonspielen wurden vier gewonnen und dabei erst drei Gegentore zugelassen.

Wie hier Josias Lukembila überzeugen die Wiler in dieser Saison bisher mit viel Zug. Bild: Pascal Muller, Freshfocus

Die Rangliste wird im Büro aufgehängt

Captain Philipp Muntwiler sagte nach dem Sprung auf den Leaderthron: «Es war ein verdienter Sieg in einem Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Zuerst war es fussballerisch hervorragend, dann haben wir zu Zehnt verteidigt. Wir dürfen das geniessen, den Fokus aber nicht verlieren.» Aus der Sicht das Captains steht der anspruchsvollere Teil der Arbeit noch bevor:

«Das Schwierigste ist, das Niveau permanent hoch zu halten. Wen man nachlässt, wird man gefressen. Aus jener Negativspirale wieder rauszukommen, ist besonders schwierig.»

Brunello Iacopetta, Trainer FC Wil Bild: Claudio Thoma. Freshfocus

Trainer Brunello Iacopetta sagte: «Wir werden besser in den Dingen, die wir machen. Die vergangene Saison hat uns wachsen lassen. Die Gruppendynamik im Team ist gross.» Muss er nun sein junges Team auf dem Boden halten?

«Euphorie soll man nie bremsen. Wenn wir mal umfallen, fallen wir um. Dann müssen wir damit umgehen lernen.»

FC-Wil-Geschäftsführer Benjamin Fust war darum bemüht, den Ball flach zu halten. Es gehe weiterhin darum, Spiel für Spiel zu nehmen. Es sei eine schöne Momentaufnahme. Die aktuelle Rangliste werde aber schon im Büro aufgehängt.

Auch schon nach der 13. Runde Leader

Der FC Wil als Tabellenführer. Es ist ein ungewohntes Bild. Nicht aber ein Neues. Im 19. Jahr hintereinander befinden sich die Äbtestädter in der zweithöchsten Spielklasse des Landes. Und dabei gab es schon den einen oder anderen Höhenflug. Der spätestens Zeitpunkt, an welchem die Wiler als Tabellenführer grüssten, war Ende Oktober. Es war im Jahr 2007 unter Trainer Uli Forte, als der FC Wil nach Runde 13 Leader war und bis zu allerletzt um den Aufstieg mitspielte. Der Rückstand auf Aufsteiger Vaduz betrug schliesslich zwei Punkte, jener auf Barrage-Teilnehmer Bellinzona einen Zähler.

Im Jahr 2018 grüssten die Wiler unter Konrad Fünfstück nach der elften Rund letztmals als Leader. Wegen einer schwachen Rückrunde schaute aber schliesslich nicht mehr als Platz fünf heraus - fernab der Aufstiegsambitionen.

Besser gestartet als unter den Türken

Bemerkenswert ist auch der Einstieg in die Saison 2011/2012 unter Trainer Axel Thoma, als die Wiler bis in den November hinein unbesiegt geblieben waren - ohne allerdings je Leader zu sein. Mit dem Aufstieg hatten die Äbtestädter in jenem Jahr aber nichts zu tun, da die Pace nicht gehalten werden konnte.

Noch immer unter Thoma grüssten die Wiler im Jahr 2013 nach der siebten Runde letztmals als Leader - und wurden schliesslich Dritte in der Schlussrangliste. In jener Saison starteten die Wiler genau wie jetzt mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen. Mehr Punkte als jetzt hatten die Äbtestädter nach fünf Runden noch nie auf dem Konto. Weniger gut waren die Saisonstarts in den beiden Saison unter türkischer Führung, als grosse finanzielle Mittel hohe Erwartungen geschürt hatten.