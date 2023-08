Hochwasserschutz Fünfmal teurer als der abgelehnte Gerinneausbau: Projektgruppe präsentiert 23-Millionen-Projekt zur Zuzwiler Dorfbachsanierung Ein Rückhaltebecken im Gebiet Chellhof sowie ein Teilausbau des Dorfbachs auf der gesamten Länge: Die Projektvariante drei für das Zuzwiler Hochwasserschutzprojekt sieht einen kompletten Neubau des Gewässers vor. Die Baukosten: 23 Millionen Franken.

Aufgrund des Damms quer über die Strasse in Richtung Wuppenau, muss diese ins Wiesenbord im Bildvordergrund verlegt werden. Bild: zvg

Die Weichen wurden am 20. Oktober 2019 neu gestellt. Damals lehnten Zuzwils Stimmberechtigte an der Urne beide Projektvarianten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ab. Der 8,1-Millionen-Kredit für den Ausbau des Dorfbachgerinnes scheiterte mit einem Nein-Anteil von 50,5 Prozent äusserst knapp. Hingegen hatte das 17,7-Millionen-Projekt «Entlastungsstollen durch den Kirchenhügel» mit vier Prozent Zustimmung keine Chance.

Jetzt legt die «Projektgruppe Hochwasserschutz Dorfbach» Sanierungsvorschlag Nummer drei vor. Die mit Vertretern von Parteien, Organisationen und Interessengruppen breit abgestützte Arbeitsgruppe war nach dem doppelten Abstimmungs-Nein gebildet worden, um mit dem beauftragten Planungsbüro «eine mehrheitsfähige Variante» zu entwickeln. Am Mittwoch, 27. September, wird diese nun öffentlich vorgestellt.

Fokus auf Dorfbildschutz

Fundamental Neues erwartet die Bürgerschaft nicht. Das Vorprojekt basiert auf dem Lösungsvorschlag der Berner Ingenieurunternehmung IUB Engineering AG, der im September 2021 vorgestellt und nachfolgend als «Bestvariante» weiterentwickelt wurde. Dabei soll bei einem Hochwasserereignis ein Teil der Wassermassen zurückgehalten werden, bevor er den bebauten Raum erreicht. Möglich macht dies ein Retentionsbecken nördlich des Chellhofs, aus dem das Wasser zeitverzögert in den Dorfbach abgegeben wird. Für den Bau der hierfür nötigen Staudämme muss die Oberdorfstrasse verlegt werden.

1920: Damals zog sich der Dorfbach in einem unbegrünten Kanal durchs Dorfzentrum. Bild: ETH-Bibliothek Zürich/Bildarchiv/ Walter Mittelholzer

Zur Leistungsvergrösserung erfolgt ein Teilausbau des Dorfbaches. Auf Verlangen des Kantons ab dem Oberdorf bis zur Einmündung in die Thur. Auf eine nennenswerte Absenkung der Bachsohle im Zentrum kann verzichtet werden – der Dorfbach soll ab der Thur fischgängig werden. Damit erfüllt das Vorprojekt, nebst den Hochwasserschutzzielen, die wiederholt geäusserten Ansprüche an den Dorfbildschutz und die Biodiversität.

Fast fünfmal teurer als ein Gerinneausbau

Die Projektgruppe schlägt faktisch einen kompletten «Neubau» des Gewässers und der Anlagen vor. Gemäss Vorprojekt sollen keine alten, bald am Lebensende stehenden Ufermauern und -verbauungen oder Brücken erhalten bleiben. Das hat seinen Preis: 23 Millionen Franken.

Nach Abzug der Bundes- und Kantonssubventionen von 30,4 Prozent schlägt die jüngste Sanierungsvariante mit 16 Millionen Franken zu Buche. Zum Vergleich: Der 2019 an der Urne abgelehnte Gerinneausbau hätte die Steuerzahlenden nach Abzug der Bundes- und Kantonsbeiträge mit 3,3 Millionen Franken belastet – rund fünfmal weniger.

Nicht in die Investitionskosten von 23 Millionen Franken inkludiert sind übrigens Landerwerbe sowie die Kosten für die aller Voraussicht nach erforderliche Sanierung der Deponie im Gebiet Chellhof. Obwohl der verbindliche Entscheid des Kantons aussteht, ist davon auszugehen, dass diese von der Gemeinde zu stemmen sind.

Auswirkungen auf den Steuerfuss

Welche Auswirkungen das millionenschwere Generationenprojekt auf den Steuerfuss Zuzwils hat, will Gemeindepräsident Roland Hardegger nicht sagen. Ohnehin gibt er sich auf Anfrage zurückhaltend, verweist auf den Informationsanlass in der Turnhalle. Auch die Frage, ob der Gemeinderat das Projekt unterstützt, lässt er unbeantwortet, sagt stattdessen: «Der politische Prozess startet im vierten Semester dieses Jahres.» Sprich: Nach der öffentlichen Information. Und er lässt wissen, dass die Bevölkerung in einer Grundsatzabstimmung zur jüngsten Hochwasserschutzvariante Stellung beziehen kann.