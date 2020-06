Hochbeete und Solarbänkli: Stadt Wil wird sichtbar smart mit Natur und Technik Das Sonnenhof-Pärkli in Wil ist zu einem smarten generationenübergreifenden Ort mit hoher Aufenthaltsqualität geworden. Dies dank neuer Sitzgelegenheiten, Wildstaudenrabatten, einer Photovoltaik-Wifi-Bank und Hochbeeten für «urban gardening».

Stadtrat Daniel Stutz und die Landschaftsarchitektin Andrea Schwörer vor einem Hochbeet im Sonnenhof-Pärkli beim Bleicheparkplatz. Bild: Hans Suter

Viele jüngere und ältere Wilerinnen und Wiler kommen auf dem Weg zum Einkaufen an die Obere Bahnhofstrasse, für Besuche ins Alterszentrum Sonnenhof, für die Bildung ins Schulhaus Sonnenhof oder ins Erholungsgebiet am Weier beim neuen Sonnenhof Pärkli vorbei. Auf Wunsch vieler Wilerinnen und Wiler ist nun ein neuer Park entstanden, in dem sich Jung und Alt gerne aufhalten und Natur und Technik direkt erlebbar werden.

«Smart-City-Bank und urban gardening»

Im Pärkli-Sonnenhof wurden kürzlich Wildstaudenrabatten angelegt und Hochbeete aufgestellt. Die Hochbeete stehen für «urban gardening», zum Stadtgärtnern, zur allgemeinen Verfügung. Die Wilerinnen und Wiler sind eingeladen, die dortige Biodiversität gemeinsam zu pflegen und Früchte zu ernten. «Der neue Sonnenhof Park soll den Wilerinnen und Wilern aufzeigen, wie Flächen und Areale aufgewertet werden können», sagt Stadtrat Daniel Stutz.

Stadtrat Daniel Stutz sitz auf der neuen Sitzbank mit Photovoltaikmodulen. Bild: Hans Suter

Neben der Natur hat auch die Technik Einzug gehalten. Eine neue smarte Sitzbank lädt zum Verweilen ein. Die Bank verfügt über zwei USB-Anschlüsse, Ladebereiche zum kabellosen Aufladen von Endgeräten und einen kostenlosen Wifi-Zugang per Knopfdruck. Den Sonnenstrom erzeugt die smarte Bank über Photovoltaikmodule, die in der Sitzfläche eingelassen sind. Auch eine öffentliche Velopumpe steht zur Verfügung. «Damit macht die Stadt Wil im Kleinen sichtbar, was Smart City heisst: nämlich die Stärkung der lokalen Lebensqualität», sagt Stadtpräsident ad interim, Daniel Meili. (hs)