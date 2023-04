Hobby als Beruf 70 und noch immer voller Enthusiasmus für das Haareschneiden: «Eine Haarfarbe ist dann vollkommen, solange man die Färbung nicht erkennt» Eigentlich könnte Coiffeurmeisterin Brigitte Weibel aus Flawil längst ihren Ruhestand geniessen. Doch sie denkt nicht daran. Zu gross ist die Leidenschaft für ihren Beruf.

Der Ruhestand ist für die 70-jährige Coiffeuse Brigitte Weibel noch kein Thema Bild: Philipp Stutz

Seit über vier Jahrzehnten ist die Flawilerin Brigitte Weibel selbstständig im Coiffeurfach tätig. Von Lang- über Kurzhaarfrisuren, von Mèches zu Mini-Vagues hat sie alles erlebt, was an Haarmoden angesagt war und ist. Seit 40 Jahren steht ihr Coiffeuse Karin Züger hilfreich zur Seite.

Sie ergänzen sich gut. «Wir sind beide schon auf den Knien herum gerutscht und wieder aufgestanden, haben Hochs und Tiefs miteinander durchgestanden», sagt Brigitte Weibel metaphorisch. Und ihre Mitarbeiterin pflichtet ihr bei.

Haut und Haar sind Ausdrucksorgane

Die Chefin von Haute Coiffure Brigitte ist zwar längst pensioniert. «Doch ich denke noch lange nicht ans Aufhören. Ich bin dankbar für jeden Tag, an dem es mir gut geht. Denn mein Beruf ist zugleich mein Hobby.» Angefangen im Jahre 1982 mit zwölf Plätzen, hat sie im Laufe der Zeit ihren Betrieb an der Wilerstrasse stets verkleinert. Und so packte sie die Möglichkeit, an einem anderen Standort an der Enzenbühlstrasse neu zu starten.

Färben Männer ihr Haar, sei das in Ordnung, solange dies nicht auffalle, sagt die Coiffeurmeisterin. «Eine Haarfarbe ist dann vollkommen, solange man die Färbung nicht erkennt. Kundinnen und Kunden sollen sich wohl fühlen, wenn sie sich selbst im Spiegel betrachten.» Akzeptieren, kaschieren und profitieren lautet ihr Motto.

Spezielle Farben aufzutragen sei möglich, aber wenig alltagstauglich. Niemals würde sie jemandem beispielsweise raten, die Haare blau zu färben. Und sie mache Kundinnen zuweilen auch darauf aufmerksam, nicht unbedingt auf einer Dauerwelle zu bestehen. Wichtig bei der Frisur sei die Gesichtsform. Sind viele oder nur noch wenige Haare vorhanden, hat es Haarwirbel? Haut und Haar sind für sie Ausdrucksorgane.

Brigitte Weibel hat während Jahren ein Team von mehreren Mitarbeiterinnen geführt, Lernende ausgebildet und Bilder sorgfältig in Fotoalben aufbewahrt. Blättert sie darin, werden Erinnerungen wach. Karin Züger ist bereits im Alter von 20 Jahren in ihre Dienste getreten und ihr bis heute treu geblieben. Zusätzlich besitzt sie einen Arbeitsauftrag auf selbstständiger Basis im Seniorenzentrum Sonnmatt in Niederuzwil. «Dabei handelt es sich um eine etwas andere Klientel – Geduld und Einfühlungsvermögen sind notwendig», sagt Karin Züger, der auch diese Arbeit Freude bereitet.

Abgehauen und nach Freiheit gesucht

Brigitte Weibel war schon als Kind lebhaft, wie sie sagt: «Ich habe gerne chrömelet und Modeschmuck geschätzt.» Ihre Mutter hat eine Wäscherei in Oberuzwil geführt. «Dort bin ich öfters mal abgehauen. Ich suchte nach Freiheit.» Später hat sie sich für Beruf und Geschäft entschieden.

«Mein Personal war meine Familie», sagt sie. Überdies hat sie Modeschauen mit organisiert und sich in London beruflich inspirieren lassen. Auch sonst hat sie sich im Dorf engagiert. Einmal ist sie gar einer Kundin nach Korea nachgereist, um ihr dort die Frisur zu gestalten.

Ruhe fand sie bei Spaziergängen mit ihrer Eselin Lea. «29 Jahre trug ich die Verantwortung für das Tier, und das verlieh mir Ruhe und war ein Ausgleich zum Alltag.»

Mit Eselin Lea unterwegs

Manchmal ist sie mit ihrem grauen Vierbeiner zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Heilpädagogischen Schule Flawil auf Wanderung gegangen. Oder hat das Tier in die Ferien mitgenommen. «Ich verfügte auch über einen Wagen», weiss Brigitte Weibel und fügt lachend hinzu: «Es war eine fahrende Eselbeiz mit Halt auf Verlangen.»

Leider ist das Leben ihrer treuen vierbeinigen Begleiterin vor einem Jahr zu Ende gegangen. «Das ist halt der Lauf der Zeit», sagt die Coiffeurmeisterin. Wenngleich der Verlust sie geschmerzt hat. Dennoch blickt sie optimistisch nach vorn: «Jeder Lebensabschnitt geht einmal zu Ende, und es eröffnen sich neue Perspektiven.»

Brigitte Weibel legt Wert auf ihre Gesundheit. Mit Schwimmen, Velofahren und Gymnastik hält sie sich fit und geniesst vermehrt Kurzferien. Doch im Vordergrund steht nach wie vor ihr Coiffeursalon. Denn in den Ruhestand zu treten, kommt für die Siebzigjährige nach wie vor nicht in Frage. Zu gross ist die Leidenschaft für ihren Beruf.