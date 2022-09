hitze Politik soll Einfluss auf Bauprojekte nehmen: Grüne Prowil fordern mehr Kühlung in der Stadt Wil Wie kann Wil angesichts häufiger auftretender Hitzewellen besser gekühlt werden? Das will die Grüne Stadtparlamentarierin Meret Grob vom Stadtrat wissen.

Hitze von oben und von unten. Sommerszene vor dem Sportpark Bergholz. Bild: Michel Canonica

Gefühlt kam Meret Grobs Interpellation etwas spät. Mitte September war die «Hitze in der Stadt», so der Titel des Vorstosses der grünen Stadtparlamentarierin, in den Köpfen vieler Wilerinnen und Wiler wohl bereits wieder eine Erinnerung, verdrängt vom Thema der Stunde, der drohenden Energieknappheit im Winter. Das ändert aber nichts an der Dringlichkeit des Themas, sagt Meret Grob. «Das haben in diesem Sommer wieder viele Menschen ganz persönlich gespürt.»

Besonders in Städten. Der «Hitzeinseleffekt», ein Phänomen, das auch im Bericht «Hitze in Städten» des Bundesamts für Umwelt beschrieben wird, lässt sich auf diese Kurzformel bringen: Wegen der vielen versiegelten Flächen heizen Städte am Tag stärker auf, in der Nacht kühlen sie weniger ab.

Grünflächen in Wil kommen unter Druck

Meret Grob, Mitglied des Wiler Stadtparlaments. Bild: PD

Meret Grob und sieben Mitunterzeichnende wollen vom Wiler Stadtrat wissen, wie die Stadt künftig mit der Hitze umgehen will. Der Bericht «Kommunaler Klimaschutz Wil», den die Stadt Wil von einem Ingenieurbüro erstellen liess und im vergangenen Jahr vorlegte, kam unter anderem zum Schluss: Die verbleibenden Grün- und Freiflächen in Wil müssten «aufgrund deren Kühlwirkung» und «zur Versickerung des Regenwassers» erhalten und aufgewertet werden.

Weil es in Wil nur noch wenig überbaubare Flächen gibt, die Bevölkerung und damit der Bedarf an Wohnungen und Infrastruktur aber gleichzeitig wächst, kommen die Grünflächen «automatisch unter Druck», heisst es in dem Bericht.

Mit der Interpellation wolle sie «den Finger darauf halten», dass die Empfehlungen aus dem Bericht umgesetzt werden, sagt Meret Grob. Dabei gehe es nicht nur darum, wie die Stadt mit den Flächen verfährt, die ihr gehören. Der Anteil dieser Flächen sei in Wil ohnehin eher klein.

Bei grossen Bauprojekten müsse künftig ein Fokus auf hitzemindernde Massnahmen gerichtet werden. Meret Grob sagt:

«Über Sondernutzungspläne kann der Stadtrat auch bei Projekten von Privaten und Generalunternehmungen Einfluss nehmen.»

Zudem sollen Aufenthaltsqualität und Hitzeminderung als Kriterien für die Gestaltung von Strassen und Trottoirs priorisiert werden. Handlungsspielraum sieht die Stadtparlamentarierin aber nicht nur bei grossen Projekten:

«Wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich so viele Orte, die unnötig zubetoniert wurden.»

Auch Parkplätze und Vorplätze könnten so gestaltet werden, dass Wasser versickern kann.

Grau ohne Grün: der Viehmarktplatz unterhalb der Wiler Altstadt. Bild: Renato Schatz

Schutz von Bäumen und mehr offene Gewässer gefordert

Eine zentrale Rolle für das Klima in der Stadt spielen Bäume. Grosse, alte lassen besonders viel Wasser verdunsten und spenden Schatten. In weiteren Punkten der Interpellation will Meret Grob deshalb in Erfahrung bringen, wie die Stadt Wil Schutz und Pflege von Bäumen sicherstellt. Immer wieder würden Bäume in Schutzzonen ohne Bewilligung gefällt.

Weiter wird der Stadtrat in der Interpellation aufgefordert, den Baumkronendeckungsgrad in der Stadt Wil auszurechnen. Dieser sei ein messbarer Indikator für das Stadtklima. Verbessert werden könne dieses auch durch offene Gewässer. Dazu sagt Meret Grob in Anspielung auf den Krebsbach: «Eigentlich würde ja ein Bach durch die Stadt fliessen. Leider tut er das unterirdisch.»