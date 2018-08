"Hirschen" steht zum Verkauf Im Restaurant Hirschen in Schwarzenbach wird künftig wohl nicht mehr gewirtet, sondern gewohnt. Das Gebäude ist zum Verkauf ausgeschrieben. Philipp Stutz

Empfängt derzeit und wohl auch künftig keine Gäste mehr: Das Restaurant Hirschen am westlichen Dorfeingang Schwarzenbachs. (Bild: Philipp Stutz)

Das Beizensterben setzt sich auch in unserer Region unvermindert fort. Betroffen ist nun aller Voraussicht nach auch der «Hirschen» in Schwarzenbach. Ein Plakat vor dem Gebäude an der Wilerstrasse macht potenzielle Interessenten auf das Kaufangebot aufmerksam.

Da das Restaurant nicht mehr als solches betrieben werden könne, eigneten sich diese Räume gut für den Ausbau zu einer grösseren Erdgeschosswohnung mit Sitzplatz, ist auf der Website einer Immobilien Treuhand AG nachzulesen. Die Liegenschaft wird als Wohn- und Gewerbehaus angeboten. Sie umfasst neben dem ehemaligen Restaurant zwei Wohnungen, zwei Gewerberäume, einen Hobbyraum, einen privaten Partyraum und verschiedene Parkplätze.

Die Besitzer des Gebäudes hatten beim Erwerb der Liegenschaft die Absicht, hier weiter ein Restaurant zu führen, und wollten bauliche Veränderungen vornehmen. Der Plan aber, den «Hirschen» Anfang 2017 neu zu eröffnen, verzögerte sich immer wieder. Die Einsprache eines Anwohners verhinderte dieses Vorhaben. Nun soll das Gebäude verkauft werden. Der «Hirschen» war ein beliebter Treffpunkt der Bevölkerung gewesen.