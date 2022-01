Hinterthurgau Drei Schulgemeinden wollen gemeinsam in die Zukunft – vor 20 Jahren ist das Vorhaben schon einmal gescheitert Die drei Schulgemeinden in Wilen und Rickenbach prüfen einen Zusammenschluss. Mit den Fusionsgedanken der politischen Gemeinden habe das nichts zu tun, sagen die Drahtzieher. Das letzte Wort haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinden.

Nach einer Fusion könnten die Schülerinnen und Schüler im Sekundarschulzentrum Ägelsee Rickenbach-Wilen alle auf ähnlichem Niveau starten. Bild: Arthur Gamsa

Fusionieren? Das ist in Rickenbach und Wilen die Frage der Stunde. Die örtliche FDP brachte im vergangenen Sommer die Idee einer Gemeindefusion aufs politische Parkett. Und nun, Anfang Woche, gaben auch die drei Schulgemeinden bekannt, dass sie einen Zusammenschluss prüfen wollen. Bisher verfügen die Primarschule Wilen, die Primarschule Rickenbach und die Sekundarschule Rickenbach-Wilen über eigenständige Behörden. Ihre Zusammenlegung, sagen die Präsidenten der Schulbehörden, brächte viele Vorteile.

Barbara Jaeger, Präsidentin der Primarschulbehörde Wilen. Bild: PD

Barbara Jaeger, Präsidentin der Primarschulbehörde Wilen, etwa sagt:

«Vor allem auf Verwaltungsebene könnten wir Synergien besser nutzen.»

Jetzt würden zum Beispiel alle Schulen ihr eigenes Budget und ihre eigene Jahresrechnung erstellen. Danach gäbe es noch ein Budget und eine Rechnung für alle drei Schulen zusammen. «Das», so Jaeger, «wäre viel weniger aufwendig.»

Und Armin Blöchlinger, Präsident der Sekundarschulbehörde Rickenbach-Wilen, sagt: «Jetzt hat jede Primarschulgemeinde eine eigene pädagogische Philosophie und wir an der Sekundarschule haben keinen Einfluss darauf, was die Schüler können, wenn sie zu uns kommen. Nach einer Fusion aber könnten wir mit allen Schülerinnen und Schülern auf einem ähnlichen Niveau starten.» Und ergänzt: Die Zusammenarbeit mit den Primarschulen beim Übertritt funktioniere gut. Doch eine Fusion würde diesbezüglich einen zusätzlichen Nutzen für die Schülerinnen und Schüler bringen.

Armin Blöchlinger, Präsident der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen. Bild: PD

Dass die Fusionsgedanken der Schulgemeinden fast zeitgleich mit jenen der politischen Gemeinden zum Thema werden, sei Zufall, sagt der Präsident:

«Mit den politischen Gemeinden hat das nichts zu tun. Für uns ist jetzt schlicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um über eine Fusion zu sprechen.»

Zwei Präsidenten treten nicht mehr an

Doch warum gerade jetzt? Dafür nennen die Schulpräsidenten zwei Gründe. Einer umfasst die Steuern. Barbara Jaeger sagt: «Die Steuerfüsse der beiden Primarschulen haben sich stark angenähert und sind heute fast identisch. Aus dieser Sicht würde eine Fusion Sinn machen.»

Leo Haas, Präsident der Primarschulbehörde Rickenbach. Bild: PD

Ein anderer Grund sind personelle Veränderungen. Leo Haas, Präsident der Primarschulgemeinde Rickenbach, und Armin Blöchlinger werden sich nach dem Ende der jetzigen Amtsdauer Ende Juli 2025 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Haas hört aus Altersgründen auf, er wird dann 71 Jahre alt sein. Und Blöchlinger findet, nach 16 Jahren im Amt «wäre ein personeller Wechsel gut». Er sagt:

«Wenn wir eine Fusion jetzt planen, können Leo Haas und ich unser Know-how noch einbringen, bevor wir gehen.»

Eine Urnenabstimmung für die Stimmbevölkerung

Verläuft alles nach Plan, soll die Fusion zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, also im Sommer 2025, stattfinden. Bis es so weit ist, steht aber noch einiges an. Bis Ende 2023 wollen die Schulbehörden zusammen mit externen Fachleuten einen Fusionsvertrag ausarbeiten. Danach, im Frühling 2024, soll dieser in einer Urnenabstimmung in allen drei Schulgemeinden vors Volk kommen.

Sollte das Volk dann Ja sagen, werden bei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2025 die Mitglieder der neuen Schulbehörde gewählt. Und im August werden diese ihr Amt antreten. Dann wird die neue Volksschulgemeinde ihre Arbeit beginnen.

Wie diese Behörde konkret aussehen soll, das wird nun die Arbeit in den nächsten Monaten ergeben. Für Leo Haas ist aber klar: «Die Schulbehörde würde wohl fünf bis sieben Mitglieder umfassen. Zudem würde sie vor allem auf der strategischen Ebene tätig sein.» Und er sagt auch: Angst haben, dass ein Schulhaus geschlossen werde, müsse niemand. Dafür gebe es zu viele Kinder.

Fusionspläne schon einmal gescheitert

Ob das Vorhaben bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinden eine Chance haben wird, ist noch völlig offen. Schon einmal, vor rund 20 Jahren, sind solche Fusionspläne nämlich gescheitert. Damals sagten die Wilener Nein dazu. Und das, glaubt Leo Haas, könnte erneut passieren. Er sagt:

«Die Bevölkerungsstrukturen in Wilen und Rickenbach sind sehr unterschiedlich. In Rickenbach haben wir viel mehr Schulkinder mit ausländischem Pass und Migrationshintergrund.»

Das könne bei manchen Eltern die Angst auslösen, dass durch eine Fusion für ihr Kind ein Nachteil entstünde.