HINSCHIED Er war Schweizer des Jahres: Der ehemalige Micarna-Unternehmensleiter ist verstorben Ganze 37 Jahre stellte sich Albert Baumann in den Dienst der Micarna mit Sitz in Bazenheid. Seine Verdienste wurden auch national gewürdigt. Am Sonntag erlag er einer Krankheit.

Albert Baumann widmete sein gesamtes berufliches Leben der Micarna. Bild: PD

Albert Baumann war in verschiedenen Funktionen für den Fleischverarbeitungsbetrieb Micarna mit Sitz in Bazenheid tätig - ganze 37 Jahre lang. 16 Jahre stand er als Unternehmensleiter der Micarna-Gruppe vor. Nachdem der gelernte Metzger im November 2005 die Leitung von Willi Enderli übernommen hatte, war das Unternehmen für Baumann weit mehr als ein Beruf. Es war schon fast eine Berufung. Es war «seine» Micarna.

Albert Baumann hat sein ­gesamtes Berufsleben in die Micarna-Gruppe investiert. Und er leitete das Zeitalter der Expansion ein. So kam es zur Integration der Bereiche Geflügel, Fisch und Ei sowie zum Kauf von verschiedenen Manufakturen und Unternehmen im Bereich Fleisch.

Firma innerhalb der Firma

Meilensteine gibt es viele. So gründete Baumann «Mazubi», eine Firma innerhalb der Firma, welche von den Auszubildenden geleitet wird. Dafür erhielt er 2015 den Swiss Award in der Kategorie Wirtschaft. Baumann wurde zum Schweizer des Jahres gewählt. Auch «Maflü» sorgte für Aufsehen. Das Programm bietet Flüchtlingen mit Ausweis B und F in der Schweiz neben einer sprachlichen auch eine ­berufliche Ausbildung an, die ­ihnen eine langfristige Perspektive ermöglichen soll. Es wurde 2016 ins Leben gerufen und von der Kommission für die Integration der Migrantinnen und Migranten und für Rassismusprävention des Kantons Freiburg ausgezeichnet.

Früher als geplant musste Albert Baumann im Herbst 2021 die Micarna aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Am letzten Sonntag ist er nach langer Krankheit verstorben. (sdu)