Henau Respektable Preise für spezielles Bauholz – stark nachgefragt ist zurzeit aber vor allem Energieholz Ein Riegelahorn erzielte an der Wertholzsubmission in Henau den besten Preis. Bauholz ist nach wie vor gut nachgefragt. Die Preise für Holzschnitzel, Pellets und Brennholz steigen.

Revierförster Bruno Cozzio, Raphael Lüchinger, Regionalförster Waldregion 1, und Heinz Engler, Holzmarkt Ostschweiz AG (von links). Bild: Josef Bischof

Holz als Baustoff sei im Trend. Nach vielen Jahren des Preiszerfalls habe sich die Marktlage stabilisiert, sagt Revierförster Bruno Cozzio. Im Energiebereich habe Holz sogar an Bedeutung gewonnen. An der Wertholzsubmission in Henau ist am Samstag besonders auf die Bedeutung, die Vielfalt und die Eigenschaften der einheimischen Holzarten aufmerksam gemacht worden.

«Holz wächst in der Region, sozusagen vor der Haustüre, und ist als Baustoff stark gefragt», stellt Cozzio fest. Die regionale Waldwirtschaft sei in der Lage, der Nachfrage zu entsprechen. Die Zusammenarbeit mit den Sägereien und weiteren Verarbeitern funktioniere gut.

Als Werkstoff zum Bauen würden vor allem Fichten, Tannen, Föhren, Lärchen und Douglasien verwendet. Das Holz werde in den einheimischen Wäldern geerntet und – ökologisch sinnvoll – in der näheren Umgebung verbaut. Die Ausfuhr sei unbedeutend. Im Möbel- und im Innenausbau kämen Nussbaum, Eiche und Ahorn, im Innenausbau auch Esche zum Einsatz. Was nicht als Bauholz eingesetzt werden könne, diene als Energieholz.

Ausgesucht schöne Eichenstämme in Henau. Bild: Josef Bischof

Grosse Nachfrage nach Energieholz

Beim Bauholz hätten sich die Preise auf dem Vorjahresniveau eingependelt, so Cozzio. Demgegenüber seien die Preise beim Energieholz – Holzschnitzel, Pellets und Brennholz – gestiegen. Die befürchtete Energiemangellage habe alle Energieträger teurer werden lassen. Holz habe aber den Vorteil, dass es in der Region wachse und ausreichend zur Verfügung stehe. Das in den Wäldern jährlich nachwachsende Volumen übersteige die abgeholzte Menge.

Revierförster Bruno Cozzio. Bild: Josef Bischof

Schon als in den 1980-Jahren allerorten vom Waldsterben die Rede gewesen sei, habe er als junger Förster entgegnet: «Der Wald stirbt nicht. Er verändert sich, weil er von neuartigen Zerfallserscheinungen betroffen ist.»

Der Klimawandel wirke sich auch auf unsere Wälder aus. Monokulturanlagen, die es in unserer Region kaum gebe, seien wenig widerstandsfähig. Der Wald der Zukunft sei ein Mischwald. Die Förster sehen ihre Aufgabe darin, die Wälder mit Baumarten aufzuforsten, welche höhere Temperaturen und Trockenheit gut ertragen. Wichtig sei, dass der Wald unseren vielseitigen Ansprüchen zu genügen vermöge. Im Besonderen müssten die Bergwälder auch in Zukunft ihre Schutzfunktion erfüllen.

317 Baumstämme von 19 Holzarten

Die Wertholzsubmission ist von der Waldregion St.Gallen zusammen mit der Holzmarkt Ostschweiz AG bereits zum 15. Mal durchgeführt worden. Es handelt sich dabei um einen Spezialitätenmarkt für Holz. An fünf Plätzen in der Ostschweiz – neben Henau auch in Buchs, Kaltbrunn, Neuwilen und Güttingen – ist besonders wertvolles Rundholz zusammengeführt worden. «So konnten Holzkäufer Spezialitäten konzentriert an diesen Standorten besichtigen und im Internet ihre Gebote machen», betont Cozzio, «und die Waldbesitzer haben deutlich bessere Preise als für Sägeholz erzielt.»

Entlang der alten Staatsstrasse in Henau liegen 317 Stämme, verteilt auf 19 Holzarten. Insgesamt sind es 455 Kubikmeter Holz. Die Rundhölzer stammen aus der Region zwischen Sirnach und Goldach. Besonders gut vertreten sind Eichen, Fichten und Ahorne. Die Palette reicht aber bis zu Kirsch- und Obstbäumen.

Riegelstruktur, eine Wuchsanomalie, die aber den Stamm als Furnierholz besonders wertvoll macht. Bild: Josef Bischof

Die Baumstämme wurden von ihren Käufern meist für besondere Anfertigungen oder als Furnierholz erworben. Dafür sind sie bereit, respektable Preise zu bezahlen. «Nach dem letztjährigen Spitzenergebnis sind wir in diesem Jahr auf einem guten Niveau», bilanziert Cozzio. Der Durchschnittspreis belaufe sich auf 447 Franken pro Kubikmeter. Viele Ahornstämme seien zu Preisen von über 2000 Franken pro Kubikmeter verkauft worden. Das Spitzenergebnis auf dem Platz Henau habe ein Riegelahorn mit 6668 Franken erzielt.