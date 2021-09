Henau Eine neue Ära bricht an: Der Schwingclub Uzwil und Umgebung weiht seine neue Schwinghalle ein Über 2000 Stunden Fronarbeit haben die Mitglieder des Schwingclubs in ihre neue Schwinghalle auf der Sportanlage Rüti investiert. Jetzt haben sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte optimale Trainingsbedingungen.

Die Aktivschwinger des Schwingclubs Uzwil und Umgebung. Bild: Josef Bischof

Exakt 75 Jahre nach der Gründung des Schwingclub Uzwil und Umgebung stehen dem Verein nun erstmals eigene Trainingsräumlichkeiten zur Verfügung. Damit werde ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen, sagte Präsident Reto Büsser am Sonntag bei der Einweihung der neuen Schwinghalle auf der Sportanlage Rüti in Henau.

Reto Büsser. Bild: Josef Bischof

Die Feier am Sonntagmittag fand im Zelt statt, das für den Uzwiler Buebeschwinget vom Samstag auf der benachbarten Wiese aufgestellt worden ist. Die Schwinghalle mit dem Sägemehlboden eignet sich nicht für Publikumsveranstaltungen. Am Nachmittag konnten Interessierte einen Blick in die Schwinghalle werfen. Diese präsentiert sich als schlichte Holzkonstruktion mit grossen Fenstern.

Platz für bis zu sechs Schwingpaare – und Zuschauer

Wenn am Mittwoch das erste Training in der neuen Schwinghalle stattfindet, beginnt für die 15 Aktiven und die 30 Nachwuchsschwinger des Schwingclubs Uzwil eine neue Ära. Im Sommer mussten sie im Freien auf dem Sportplatz Schii trainieren, nachdem ihnen das dritte Trainingslokal in der Vereinsgeschichte, ein ehemaliges Fitnesscenter an der Bahnhofstrasse, gekündigt worden war. Vorher hatten sie sich im Neuhaus und in der Sekundarschule mit zum Teil recht beengten Verhältnissen abfinden müssen.

Die neue Halle ist eine schlichte Holzkonstruktion. Bild: Josef Bischof

Jetzt steht ihnen eine geräumige Halle mit zwei Garderoben und einem Duschraum zur Verfügung. Auf dem 160 Quadratmeter grossen Sägemehl-Trainingsfeld können bis zu sechs Schwingpaare gleichzeitig trainieren. Auch Eltern und eine gewisse Zahl Interessierter, die das Training verfolgen möchten, haben Platz.

2000 Stunden Fronarbeit der Vereinsmitglieder

Präsident Büsser begrüsste an der Einweihung namentlich den Uzwiler Gemeindepräsidenten Lucas Keel und dankte ihm für das Verständnis für die Belange der Schwinger. Ohne die Gemeinde Uzwil wäre der Bau nicht zu realisieren gewesen. Die Halle ist im Baurecht auf dem Gelände der Sportanlage in der Rüti erstellt worden.

Die Gemeinde hat sich überdies mit einem beachtlichen Betrag an der Finanzierung beteiligt und auf dem Hallendach Solarpanels installiert. Die Solarzellen liefern mehr Strom als die Halle braucht. Aber auch Nachbargemeinden und zahlreiche Gönner sowie die Sport-Toto-Gesellschaft haben dem Schwingklub finanziell unter die Arme gegriffen. Mit Stolz wies der Präsident zudem auf die Leistungen der Mitglieder hin. In der knapp halbjährigen Bauzeit haben sie während über 2000 Stunden unentgeltlich mitgearbeitet.

Die Schwingerfamilie in der neuen Halle. Bild: Josef Bischof

Mit der stolzen Zahl von 450 Passivmitgliedern ist der Schwingclub Uzwil und Umgebung auch in der Bevölkerung gut verankert. Positiv gesehen wird auch, dass sich die neue Schwinghalle auf der regionalen Sportanlage Rüti befindet. Das führt die Schwinger stärker mit anderen Sporttreibenden und Sportclubs zusammen.