Haustiere Ihnen stinkt's: Oberbürerinnen und Oberbürer ärgern sich über Hundekot auf der Strasse Wegen nicht weggeräumter Hundekote sind in den vergangenen Tagen bei der Gemeinde Oberbüren Reklamationen eingegangen. Doch nicht nur die Hinterlassenschaften von Bello, Fido und Rocky sorgen für Konflikte.

Oberbürerinnen und Oberbürer ärgern sich über stinkende Hundehaufen auf der Strasse. Bild: Getty

Sie sind der beste Freund des Menschen. Sie versüssen uns die pandemiebedingte Einsamkeit. Keine Frage, Hunde sorgen für viel Freude im Leben von uns Zweibeinern. Aber nicht nur.

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren. Bild: PD

Hündeler lesen Haufen nicht auf

Bei der Gemeinde Oberbüren gehen Meldungen ein, dass sich Hundehalter mit ihren Vierbeinern nicht richtig verhalten. Das veranlasste die Gemeindeverwaltung, die Bevölkerung im Mitteilungsblatt zur Ordnung zu rufen. Viele Hundehalter würden es gut machen und zu keinen Klagen Anlass geben, sagt der Oberbürer Gemeindepräsident Alexander Bommeli auf Anfrage. Doch er sagt auch:

«In den vergangenen Tagen sind Reklamationen von betroffenen Anwohnern, aber auch von Hundehaltern selbst, eingegangen. Die Reklamationen betreffen vor allem den Hundekot.»

Hundehalter würden die Hinterlassenschaften ihrer Hunde auf Strassen, Trottoirs, Wegen, in Grünanlagen sowie in Wiesen und Wäldern einfach liegen lassen, so Bommeli. Dabei gebe es im Dorf rund um die Siedlungsgebiete mit 58 Stück genügend Behälter mit Robidog-Säckli. Die vollen Säckli sollen in den Behältern oder gewöhnlichen Abfallkübeln entsorgt werden. An Häuserecken oder Wiesenrändern hätten sie nichts zu suchen.

Hündeler sind in der Pflicht



Die 58 Robidog-Behälter seien entlang beliebter Hunderouten in Oberbüren aufgestellt, sagt Bommeli. Zum Beispiel der Thur entlang. Auf dem Thurweg sei stets viel los, vor allem im Frühling. Bommeli:

«Der Thurweg ist nicht nur bei Hündelern und ihren Vierbeinern beliebt, sondern auch bei Reitern und ihren Pferden, Fussgängern und Velofahrern. Das sorgt für Konfliktpotenzial.»

Während der Coronapandemie habe der Thur entlang noch viel mehr Betrieb geherrscht als sonst, da die Oberbürerinnen und Oberbürer sich öfter draussen aufgehalten hätten, ergänzt der Gemeindepräsident.

Ein weiteres, auch bei Hündelern beliebtes Ausflugsziel in Oberbüren ist der Bürerwald. «Im Wald ist es besonders wichtig, dass die Halter ihre Hunde im Griff haben, weil die Vierbeiner sonst das Wild erschrecken könnten», sagt Bommeli. Die Hundebesitzer sind laut Bommeli auch dafür verantwortlich, dass ihre Hunde Spiel- und Sportplätze, fremde Gärten, Gemüse- und Beerenkulturen sowie Wiesen während des fortgeschrittenen Wachstums nicht betreten.