Hausbesichtigung Wenn Jugendliche Wohnraum benötigen: Jugendwohnen «Casimiro» in der Wiler Altstadt ist erfolgreich gestartet Auf Initiative der katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil hat an der Marktgasse 76 das Jugendwohnen «Casimiro» Anfang Mai seine Pforten geöffnet. Drei von acht Studios sind bereits belegt. Am Donnerstag konnte der Umbau besichtigt werden.

Die Präsidentin des Kirchenverwaltungsrates von katholisch Wil, Marianne Mettler, und der Bauressort-Verantwortliche Oliver Jaeger haben gut gelaunt in einer Sitzecke eines neu renovierten Jugend-Studios im Haus Casimiro Platz genommen. Bild: Christof Lampart

Der heilige Kasimir von Litauen (1458–1484) ist der Schutzheilige der Jugend. Und seit wenigen Wochen auch der Namensgeber des Jugendwohnens, das auf Initiative der katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil in der Altstadt an der Marktgasse 76 realisiert wurde.

Da das Haus nach dem Auszug der langjährigen Mieter frei und nicht sofort wieder vermietet wurde, kam die Kirchgemeinde auf die Idee, das Haus komplett zu sanieren, um daraus acht attraktive Studios für junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen zu machen.

Erstes Studio am ersten Tag vermietet

Und der Bedarf ist zweifelsohne vorhanden. Denn schon am Eröffnungstag, dem 1. Mai, zog der erste Bewohner ein. Mittlerweile sind drei der acht Studios, die alle nach europäischen Hauptstädten benannt sind, belegt. Zwei weitere Vermietungen stehen in den nächsten Wochen an. Dass nicht alle Wohnungen zeitgleich vermietet werden, ist gewollt.

«Wir schliessen mit den Mieterinnen und Mietern Verträge ab, die auf ein Jahr befristet sind und danach wieder verlängert werden können. Das gibt uns die Möglichkeit, die Mietverhältnisse flexibel zu gestalten», erklärte die Präsidentin des Kirchenverwaltungsrates von Katholisch Wil, Marianne Mettler auf dem Rundgang.

1000 Franken Miete – oder weniger

Vermietet werden die 35 bis 48 Quadratmeter grossen Studios an Teens und Twens im Alter zwischen 16 und 25, welche – aus was für Gründen auch immer – nicht mehr zu Hause wohnen können, aber auf eine Wohnmöglichkeit in Wil angewiesen sind.

Gegenwärtig wird noch der Gartenbereich in Richtung Stadtweier neu angelegt, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Jugendstudios schon bald die Sommerzeit im Garten verbringen können. Bild: Christof Lampart

Zum Beispiel weil sie hier ihre Lehrzeit absolvieren oder eine andere Ausbildung abschliessen und auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance auf eine Bleibe haben. Für die Studios wird eine marktübliche Monatsmiete von 1000 Franken erhoben.

Die Miete kann jedoch bis auf 300 Franken sinken. Die Höhe der Mietzinsreduktion richtet sich einerseits nach der wirtschaftlichen Haushaltseinheit der Herkunftsfamilie der betreffenden Jugendlichen und andererseits nach deren Einkommen, Ausgaben und Vermögen.

Platz zum Feiern und zum Verweilen

Die Zimmer sind komplett möbliert und mit allen Wohnutensilien ausgestattet. Alle Studios haben ein eigenes Bad, eine Kochnische sowie ein Wohn- und Schlafzimmer. «Alles, was jemand mitbringen muss, ist im Grunde genommen die eigene Bettwäsche», so Mettler. Im Parterre befindet sich ein Wäscheraum mit Waschmaschinen und Tumbler.

Im Keller ist ein Aufenthalts- und Partyraum mit zwei grossen Tischen und einer Kochnische eingerichtet worden, wo man auch zu späterer Stunde noch gemütlich feiern kann, ohne die anderen Mitbewohnenden zu stören. «Die Decke hier unten ist sehr dick, so dass man oben nichts hört, auch wenn es hier einmal etwas lauter werden sollte», so der Bauchef von katholisch Wil, Oliver Jaeger.

Neu gestaltet wird aktuell auch der Gartenbereich Richtung Stadtweier. Eine Bank, viele Blumen und – ein wenig weiter unten – eine Feuerschale -, sollen im Sommer den Bewohnerinnen und Bewohnern von «Casimiro» den Aufenthalt im Freien zur lieben Gewohnheit werden lassen.