Hauchdünne Entscheidung +++ Wiler Stadtparlament spricht sich für die Rettung des Kathi aus +++ Stadtrat muss über die Bücher

Der Wiler Stadtrat will ab 2024 ohne die katholische Mädchensekundarschule St.Katharina planen. Gegen die neue Oberstufenstruktur hat sich aber Widerstand geregt. Die Bildungskommission will das Geschäft an den Stadtrat zurückweisen, die Grünen Prowil ebenfalls. Das Parlament hat entschieden. Lesen Sie die Debatte in unserem Ticker nach.